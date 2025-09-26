“Mi viene da piangere”: emozioni uniche per ClioMakeUp

Momenti di grande emozione per ClioMakeUp che ha raccontato sui social un’esperienza bellissima vissuta e che riguarda la sua famiglia.

Messo da parte il piccolo incidente subito qualche mese fa, ClioMakeUp è tornata protagonista sui social con un video davvero molto emozionante che ha portato i suoi fan ad emozionarsi insieme a lei. La donna, infatti, seguitissima sul web, è andata a prendere il nuovo gattino di famiglia il piccolo Cocco Biscotto Giulio Cesare.

ClioMakeUp: nuovo arrivo in famiglia

Seguitissima da oltre 3 milioni e mezzo di persone solo su Instagram, ClioMakeUp ha condiviso un video davvero speciale che riguarda alcune emozioni vissute nelle ultime ore. La nota influencer, infatti, insieme al resto della famiglia, ha dato il benvenuto a casa ad un amico a quattro zampe: un gattino di nome Cocco Biscotto Giulio Cesare.

Clio Zammatteo – www.donnaglamour.it

Nella clip condivisa, la donna ha spiegato tutta la sua emozione: “Non ci credo ancora, finalmente Cocco Biscotto Giulio Cesare è arrivato a casa. Qui vi faccio vedere quando siamo andate a prenderlo! Quanto è carino?!”.

La grande emozione: il video

L’esperta di make up ha deciso di condividere quindi tutte le emozioni vissute nell’andare a prendere il piccolo gattino tramite un video nel quale ha fatto vedere, step by step, ogni tappa del “recupero” dell’amico a quattro zampe salvato da un gattile. Clio si è mossa per andare verso il luogo dove appunto Cocco Biscotto Giulio Cesare è arrivato con una staffetta: “Mi viene da piangere, quanto è piccolino”, si sente dire dalla donna. I fan l’hanno riempita di messaggi d’affetto e tanti pareri emozionati per il nuovo arrivato in casa. “Ma è dolcissimo”, “Che piccolo, è fortunato ad avervi trovato”. Siamo sicuri che la Zammatteo non perderà occasione per mostrare più avanti gli step di crescita del felino che ha già conquistato tutti, la sua nuova famiglia in primis ovviamente.