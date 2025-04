Guaio per la nota influencer e imprenditrice ClioMakeUp rimasta vittima di un incidente in vacanza. Sui social il racconto dell’accaduto.

Le confessioni “piccanti” con Diletta Leotta sono ormai un ricordo per ClioMakeUp. La famosa influencer e imprenditrice, infatti, ha dovuto fare i conti in queste ore con un incidente veramente spiacevole che sarebbe potuto finire decisamente peggio rispetto a quanto effettivamente accaduto. La donna ha raccontato ai suoi fan tutto quello che le è capitato in vacanza.

ClioMakeUp: la vacanza e l’incidente

Sarebbe dovuta essere una splendida vacanza alle Isole Canarie per ClioMakeUp e invece… La famosa influencer e imprenditrice, infatti, ha raccontato via social alcune peripezie che le sono accadute in questi giorni e che, di fatto, le hanno lasciato dei segni evidenti anche a livello fisico. La donna, infatti, è stata vittima di un incidente.

Per le vacanze di Pasqua, l’influencer era partita per le Isole Canarie per un periodo di serenità che, però, non si è rivelato tale. Almeno non negli ultimi giorni. Durante la vacanza, la donna ha documentato i momenti più divertenti vissuti con le sue bambine ma anche quello che poteva trasformarsi in un fatto tragico.

Come sta ora: “Si vedeva l’osso”

Clio, infatti, è stata vittima di un incidente mentre giocava al mini golf. La donna ha riportato una ferita molto profonda alla testa che l’ha costretta a rivolgersi ai medici. “Siamo andati a giocare a minigolf e per sbaglio una mazza invece di colpire la pallina ha colpito la mia testa dura“, ha detto mostrando un vero e proprio buco sulla fronte.

Ma come sta la donna ora? “Non so per quanto tempo dovrò tenere la fasciatura“, ha raccontato Clio. “Ieri il dottore mi ha fatto una foto per farmi vedere che il taglio ha raggiunto l’osso e non volevo vedere”, ha ammesso con grande preoccupazione. “Per quanto riguarda il lavoro sono contenta perché avevo finito di registrare tutti i contenuti di maggio, mentre ora con questo taglio non so neanche quando mi potrò truccare o lavare i capelli per non sporcare o bagnare la ferita”, ha concluso poi la donna che, al netto della paura, ora sembra stare abbastanza bene.