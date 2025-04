Dopo aver fatto un selfie con la salma di Papa Francesco e averlo pubblicato (e poi rimosso), ecco le scuse di Nathaly Caldonazzo in tv.

Una vera e propria bufera mediatica si era abbattuta qualche giorno fa su Nathaly Caldonazzo dopo la pubblicazione di una foto con la salma di Papa Francesco. La donna aveva voluto rendere omaggio al compianto Pontefice ma ha scelto le modalità sbagliate. In questo senso, dopo le scuse arrivate poco dopo, ecco la soubrette fare mea culpa anche in tv durante la puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1.

Nathaly Caldonazzo: la spiegazione sulla foto con il Papa

Tra i personaggi noti che hanno voluto rendere omaggio a Papa Francesco andando a trovare la sua salma c’è stata anche Nathaly Caldonazzo che, però, ha scelto un modo molto controverso per condividere quel momento. La donna aveva, infatti, pubblicato sui propri social una foto accanto alla bara del Pontefice scatenando una serie di pesanti critiche.

Il cardinale Pietro Parolin partecipa in preghiera al rito per la dichiarazione ufficiale della morte di Papa Francesco – www.donnaglamour.it

Intervenuta nel pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, la Caldonazzo ha voluto fare mea culpa spiegando cosa l’abbia portata a condividere quella foto: “Sono qua per chiedere scusa”, ha esordito. “[…] Io l’avevo fatto solo per condividere un’emozione con i miei amici. Quelli che mi seguivano, io non sono un’instagrammara, non ho tutti questi followers. Non l’ho fatto per avere consensi”.

Le scuse e la gogna mediatica: “Mi ha fatto male”

Nel corso dell’intervista a ‘La Volta Buona‘, la Caldonazzo ha voluto precisare come abbia sofferto per quanto accaduto soprattutto dopo le tantissime critiche ricevute da parte di utenti del web e giornali: “E poi volevo dire una cosa: volevo dire a chi si nasconde dietro ai social di dosare un po’ le parole e anche gli atteggiamenti perché possono distruggere una persona. Io torno a casa, sono mamma, ho fatto una caduta di stile, ma poi… Vi chiedo la cortesia dosate questo odio. Cosa mi ha fatto più male se i giornali o i commenti social? Mi ha fatto male tutto: i commenti e gli articoli. I commenti ci stanno, perché se io mi espongo mi becco anche quelli”.