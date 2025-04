Ospite de ‘La Volta Buona’, Vladimir Luxuria ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita: dal rapporto con la madre a Papa Francesco.

In passato aveva raccontato alcune particolarità legate alle sue relazioni personali con particolare focus alla presunta storia con l’amico Danilo. Adesso, a ‘La Volta Buona’, Vladimir Luxuria ha avuto modo di affrontare alcune tematiche ben diverse legate al rapporto con i genitori, e nel dettaglio con sua madre, ma anche dare un ricordo dell’importanza avuta nella sua vita dal compianto Papa Francesco.

Vladimir Luxuria: il rapporto con la madre

Parlando nel salotto di Rai 1 de ‘La Volta Buona’, Vladimir Luxuria ha tenuto a sottolineare il rapporto molto positivo con i suoi genitori e soprattutto sua madre. In questo senso, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha spiegato come per diverso tempo sia stato complicato aprirsi a proposito della sua sessualità in famiglia per paura di far soffrire il padre e la mamma.

“Io ho recuperato tantissimo il rapporto con i miei genitori perché anche loro sono stati figli della loro generazione e anche per loro non è stato facile”, ha ammesso Luxuria. “Mia mamma non andava dal parrucchiere per non farci mancare nulla sulla tavola e per questo io temevo di darle un dispiacere rivelando la mia diversità sessuale. In realtà, è quando ci si apre con i genitori che arriva la serenità, mi reputo previlegiata ad avere una mamma e un papà così”.

Il ruolo di Papa Francesco

Molto toccante anche il passaggio relativo al ricordo di Papa Francesco. “Io mi sono riavvicinata alla Chiesa grazie a Papa Francesco, mi sono riconciliata con la mia fede grazie a lui. Quando ero ragazzina e confessai la mia vera natura al prete della mia parrocchia, lui mi disse che avrei dovuto reprimere questa mia realtà e continuare ad andare avanti. Io ci provai ma notavo che mi stavo allontanando dal mio vero essere e questo non mi piaceva, quindi, scelsi me stessa e mi allontanai dalla Chiesa”.

Luxuria ha poi precisato a ‘La Volta Buona‘: “Ho ritrovato molta serenità nel buddismo perché io sono una persona che ha bisogno di credere. Quando venne eletto Papa Francesco che, per la prima volta, parlò di inclusione e ascolto nei confronti del prossimo, mi sentii davvero sollevata e comincia a tornare in chiesa”, ha aggiunto.