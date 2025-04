“Alfonso Signorini a Pomeriggio 5”: il conduttore rompe il silenzio

I tanti rumors su Alfonso Signorini e il suo futuro televisivo hanno trovato la secca replica del diretto interessato. La verità sulle voci su Pomeriggio 5.

Dopo l’annunciato addio al Grande Fratello, si sono moltiplicati i rumors sul futuro in tv di Alfonso Signorini. Sono state tantissime le voci relative al prossimo incarico per il noto conduttore. Alcune di queste lo hanno associato a Pomeriggio 5, trasmissione di Canale 5 attualmente condotta da Myrta Merlino. A rompere il silenzio sull’argomento ci ha pensato il diretto interessato parlando a ‘Boom’.

Alfonso Signorini: l’addio al GF e il futuro

Cosa farà Alfonso Signorini dopo l’addio alla conduzione del Grande Fratello arrivata a seguito dell’edizione da poco terminata? Questa la domanda che tantissimi telespettatori e seguaci social del conduttore si stanno ponendo. Anche per questo le voci sul suo conto si sono facilmente moltiplicate e hanno contribuito a generare scompiglio chiamando in causa tante altre trasmissioni.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Al momento, la verità è quella raccontata di recente da Signorini che ha spiegato di volersi prendere un momento di pausa per “ritrovare me stesso”. In questa ottica, proprio il buon Alfonso aveva detto a Tv Sorrisi e Canzoni: “Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello”.

La verità su Pomeriggio 5: le parole

Come anticipato, però, tra le tante voci che riguardano Signorini si era fatta insistente anche quella sulla presunta conduzione di Pomeriggi 5 al posto di Myrta Merlino. Parlando a ‘Boom‘, proprio il conduttore ha voluto dare la sua definitiva replica sull’argomento. “Ma va là, sono tutte fandonie. Lo posso dire? Sono tutte balle. Tutte balle. Non condurrò Pomeriggio 5, assolutamente no”, ha detto. “Myrta Merlino può stare tranquilla. Se in Italia si parlava di questo ho fatto bene ad andarmene in vacanza in Australia, non è assolutamente vero”, ha concluso Signorini.