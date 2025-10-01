Raffaello Tonon: “Critiche per il mio fisico? Solo una cosa mi preoccupa”

La trasformazione rispetto al passato di Raffaello Tonon ha generato diversi commenti. L’uomo ha voluto rispondere punto su punto agli haters.

Qualche giorno fa il mondo del web era rimasto particolarmente colpito dalla trasformazione fisica di Raffaello Tonon. L’ex volto della tv, infatti, rispetto al passato, è cambiato e ha dato una svolta decisamente netta alla sua vita. Intervenuto a ‘La Volta Buona’, con Caterina Balivo, Tonon ha voluto rispondere a tutti quei giudizi ricevuti dagli haters.

Raffaello Tonon e il suo fisico

Ospite di Rai 1 nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo al timone, Raffaello Tonon ha spiegato come sia avvenuta l’evoluzione del suo fisico: “Quando avevo 25 anni volevo piacermi e conquistare, oggi che ne ho 46, con quello che ho vissuto nel mio privato, sto bene così”, ha dichiarato l’uomo.

Rispondendo alle critiche e alla sorpresa delle persone riguardo la sua evoluzione fisica, Tonon ha ribadito: “Voglio mangiare, bere, togliermi la soddisfazione di una brioche se mi fa. Non mi interessa investire quattrini nel fare una liposuzione“.

L’unica preoccupazione

Tonon ha poi spiegato aver fatto appunto ricorso alla liposuzione in passato ma anche di aver dovuto fare i conti con il consiglio medico non seguito: “Se oggi sono così, l’errore e la colpa sono miei”, ha aggiunto il volto tv. “Mi sono rivolto a un bravo chirurgo plastico, che mi disse che dovevo rieducarmi all’alimentazione e anche muovere le chiappe, sennò a breve sarei tornato come prima. E così è stato”.

Per Tonon, adesso, al netto del benessere personale e nell’aver trovato il giusto equilibrio in tutti gli ambiti della sua vita, c’è un solo campanello d’allarme: “Una sola cosa mi preoccupa“, ha spiegato. “Che se trascuro l’aspetto della salute, avrò più problemi in futuro”. E sicuramente, l’uomo farà di tutto per evitare di avere delle problematiche nei prossimi anni.