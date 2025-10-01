“L’ho fatto per le mie figlie”: il racconto in tv di Giorgia Palmas

Ospite in televisione a ‘La Volta Buona’, l’ex Velina Giorgia Palmas ha spiegato cosa le sia capitato durante le sue due gravidanze.

La storia d’amore con Filippo Magnini procede a gonfie vele e la famiglia da loro costruita è assolutamente felice. La conferma è arrivata anche in queste ore da Giorgia Palmas che è stata ospite a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. Tra i vari argomenti affrontati dall’ex Velina, però, anche qualcosa di piuttosto serio come il diabete gestazionale che le era stato diagnosticato in entrambe le gravidanze avute.

Giorgia Palmas a ‘La Volta Buona’

Nel corso della recente puntata de ‘La Volta Buona‘ su Rai 1 con Caterina Balivo si stava parlando di alimentazione, diete e anche gravidanza. In questo senso, tra gli ospiti c’è stata Giorgia Palmas che ha spiegato di non aver mai fatto ricorso a diete particolari se non in due casi eccezionali: la prima e la seconda gravidanza.

L’ex Velina ha spiegato di non aver mai seguito una dieta, se non durante la dolce attesa della prima figlia, Sofia, nata nel 2008 dall’ex calciatore Davide Bombardini, e quella di Mia, venuta al mondo nel 2021 dall’ex campione del nuoto, nonché suo marito, Filippo Magnini, tra l’altro impegnato in queste ore nella nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La dieta per le figlie

“A dita ferrea dopo le mie gravidanze, ecco perché…”. Giorgia Palmas a #LVB pic.twitter.com/9wyKjszbcV — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 1, 2025

La Palmas ha spiegato di aver dovuto fare i conti con il diabete gestazionale, una condizione che può recare dei fastidi in gravidanza sia alla mamma che al bebè. In questo senso, la donna ha spiegato: “Per entrambe le gravidanze mi è stato diagnosticato il diabete gestazionale“, ha esordito l’ex Velina di Striscia. “Ero restia a fare l’insulina, così mi sono messa a dieta ferrea gli ultimi tre mesi. Non ho mai sgarrato, nemmeno un grammo”.

La donna ha quindi spiegato di essere stata assolutamente precisa e di aver fatto tutto per il bene suo e, naturalmente, soprattutto per quello delle bambine: “Mi controllavo la glicemia prima e dopo i pasti. Le uniche due volte in cui ho seguito una vera dieta sono state durante le mie gravidanze. E lo rifarei per le mie figlie“, ha aggiunto la Palmas opttenendo i complimenti della padrona di casa della trasmissione.