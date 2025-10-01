Alla Live Arena di Mosca tornerà ad esibirsi in concerto Pupo. L’artista è pronto a superare ogni tipo di polemiche come da lui stesso confermato.

Non solo la recente frecciata a Barbara D’Urso. Pupo è tornato a farsi sentire per via del prossimo concerto che lo vedrà protagonista in Russia. Infatti, l’artista si esibirà a Mosca alla Live Arena dove oltre ai suoi brani eseguirà anche la celebre canzone russa Kalinka e Bella Ciao. Intervistato dal quotidiano Izvestia, il cantante si è detto pronto anche ad eventuali polemiche.

Nel corso di una interessante intervistal quotidiano Izvestia, Pupo ha svelato che sarà presto protagonista di un concerto in Russia. Per la precisione, l’artista si esibirà sabato a Mosca alla Live Arena dove metterà sul palco tutto il suo repertorio oltre che alcune canzoni tipiche come Kalinka ma anche Bella Ciao.

Sul perché di tale concerto, l’artista ha spiegato che si tratti di una iniziativa dedicata all’amore “tra la Russia e l’Italia” perché “i russi devono sapere che gli italiani li amano“. Il cantante ha anche aggiunto un punto di vista interessante a proposito del concerto cancellato in Italia al direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, lo scorso luglio nella Reggia di Caserta. “Ci sono milioni di italiani che la pensano come me, i quali pensano che nessuna forma di arte, cultura o sport debba essere soggetta a sanzioni e divieti”.

“Pronto a prendere la cittadinanza russa”

Ma tra i passaggi più succulenti dell’intervista di Pupo c’è sicuramente quello legato alle eventuali polemiche e soprattutto alla possibilità che l’Italia vieti agli italiani di andare in Russia. In questo senso, la risposta dell’artista è stata piuttosto chiara: “Io seguo la mia strada e le mie convinzioni. Deciderei se rispettarla o meno. Come minimo, chiederei la cittadinanza russa“.