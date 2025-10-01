Giudicata con commenti poco carini dopo la prima apparizione a Ballando con le Stelle, ecco alcune novità sul caso Marcella Bella.

I commenti dei giudici arrivati verso Marcella Bella a proposito del suo fisico ma soprattutto del suo outfit nella prima puntata di Ballando con le Stelle hanno scatenato un vero e proprio caso che ha portato persino Fabio Canino ad un mea culpa. Eppure, la vicenda non sembra finire qui. Anzi. A ‘Ballando Segreto’, disponibile su RaiPlay, ecco la diretta interessata tornare sull’argomento e mostrare alcuni messaggi ricevuti da parte delle colleghe del cast.

Marcella Bella e i commenti ricevuti a Ballando

Intervenuta a ‘Ballando Segreto’, disponibile su RaiPlay, Marcella Bella ha parlato del caso che l’ha vista coinvolta con alcuni giudizi non troppo carini arrivati da parte dei giudici nei suoi confronti e nei confronti del suo look nella prima puntata. “Non è che hanno offeso Marcella Bella in quanto artista, perché io come artista posso permettermi tutto a prescindere dall’età”, ha esordito la cantante.

Marcella Bella – www.donnaglamour.it

“Abbiamo avuto artisti di ogni età, da Tina Turner a Cher e Madonna. Grazie a Dio adesso l’età si allunga e quindi anche le artiste cantano fino a tarda età. Ma non è quello: è che hanno offeso proprio le donne dicendo, come se fosse un’offesa, che io secondo loro non potevo mettermi con le gambe di fuori per via dell’età […]”, ha detto in tono arrabbiato la Bella.

I messaggi ricevuti

Nel corso della puntata di ‘Ballando Segreto‘, la Bella ha voluto poi mostrare anche alcuni messaggi che le sono arrivati dopo la prima serata della trasmissione e successivamente ai commenti da lei ricevuti. In particolare, le sue colleghe Nancy Brilli, Andrea Delogu e anche Barbara D’Urso le sono state accanto mostrando solidarietà. “Marcella a volte la giuria attacca anche per dare modo alla gente di sostenerci, ieri sei stata pazzesca”, le ha scritto per esempio la Delogu. “Marce sei stata una bomba, ti sei messa in gioco e hai fatto quasi delle acrobazie. Non te la prendere, fanno il loro lavoro, loro ci mettono il pepe”, il messaggio della Brilli. La D’Urso, invece, è stata più diretta: “Marcella… tu sei davvero ‘una fi*a sopra ogni cosa’”.