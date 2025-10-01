Cristina Parodi, la foto inedita con il marito per un’occasione speciale

Momento magico tra Cristina Parodi e il marito Giorgio Gori, protagonisti di una tappa molto importante della loro vita di coppia.

Qualche mese fa aveva condiviso una foto rarissima in compagnia del marito. Adesso, Cristina Parodi ha fatto il bis e ha pubblicato un altro scatto con Giorgio Gori ma per un’occasione veramente speciale. Quale? I 30 anni di matrimonio, ricordati oggi con tanto di dedica che ha subito scatenato i social dove si sono moltiplicati like e commenti d’affetto per entrambi.

Cristina Parodi e il matrimonio con Giorgio Gori

Cristina Parodi ha celebrato con gioia e sentimento il traguardo dei 30 anni di matrimonio con Giorgio Gori, una tappa che suggella una vita condivisa tra amore, sfide e complicità. Sposati il 1° ottobre 1995 a Carpeneto (Alessandria), i due hanno costruito insieme non solo un legame affettivo ma una famiglia con tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica, oggi nota artisticamente come Chiamamifaro, protagonista anche di recente in tv ad Amici.

Cristina Parodi – www.donnaglamour.it

I tre decenni insieme sono stati segnati da scelte condivise e da momenti difficili, come il recente lutto per la madre di Gori, in cui Cristina ha fatto sentire pubblicamente il suo sostegno e affetto al marito. Ma oggi, come detto, è stato tempo di bellissimi ricordi e anche di una foto del passato…

La foto di 30 anni fa

La Parodi ha voluto ricordare con grande amore il giorno del matrimonio con Gori pubblicando una foto delle nozze con tanto di dedica bellissima: “1 ottobre 1995. 30 volte si”, il tutto accompagnato da una emoticon di un cuore rosso e un simpatico hashtag #respiramore. Lo scatto diffuso dalla giornalista e conduttrice ha subito attirato l’attenzione dei fan che si sono moltiplicati a dismisura per augurare alla coppia una giornata meravigliosa. La Parodi ha poi condiviso anche una storia Instagram con una canzone di Cremonini, ‘Dev’essere così’, riferita sicuramente alla relazione con Gori.