Il percorso terapeutico fatto da Taylor Mega non è andato come sperava. La donna si è mostrata sui social in sedia a rotelle e sconfortata.

Qualche settimana fa, Taylor Mega aveva raccontato, con minuzia di dettagli, la terapia che aveva iniziato al fine di arrivare al congelamento degli ovuli. Adesso, tramite un lungo messaggio sui social accompagnato da foto e video che l’hanno immortalata anche in sedia a rotelle, la donna ha spiegato di non aver ottenuto, almeno per ora, il risultato sperato.

Taylor Mega in sedia a rotelle dopo il prelievo

Come spesso le capita sui social, Taylor Mega ha voluto rendere partecipi i propri seguaci della giornata vissuta. A quanto pare, la terapia che stava portando avanti non ha avuto i frutti sperati in ottica congelamento degli ovuli. Questo, ha portato la donna ad avere un comprensibile momento di sconforto ben documentato con foto e video.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

“Giornata intensa. Ho appena fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, un percorso che ho scelto per me stessa, per il mio futuro e si spera domani per un/a futuro/a mini me”, ha scritto nel suo post Instagram la Mega. “Il risultato? Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni, e l’attesa. Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo – un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza”.

Il momento di sconforto

Nel suo messaggio Taylor, visibilmente provata a amareggiata, ha aggiunto: “È un momento di sconforto, non lo nascondo. Ma è anche un momento di speranza (1 è sempre meglio di niente)”, ha detto la donna. “Prendersi cura di sé stesse a volte significa affrontare percorsi difficili, risultati che non sono quelli sperati, e trovare comunque la forza dentro di se. A tutte le donne che stanno affrontando questo viaggio: vi vedo e vi capisco. Non siamo sole. Volevo ringraziare anche Je che mi sta sempre vicina e tutte voi che mi avete lasciato un sacco di commenti positivi e mi avete fatto semtire il vostro calore”.