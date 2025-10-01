Alessandra Amoroso porta la figlia dall’osteopata: la foto virale

Una visita davvero curiosa da parte di Alessandra Amoroso e sua figlia Penelope. Ecco la foto dall’osteopata diventata virale.

È diventata mamma da poco e non intende perdersi neppure un minuto con la sua piccola Penelope. Alessandra Amoroso è stata protagonista in queste ore per un nuovo scatto a pochi giorni dalla nascita della sua bimba. Curiosa la location della foto: da un noto osteopata che non ha perso l’occasione per omaggiare la cantante e la sua primogenita.

Alessandra Amoroso con Penelope dall’osteopata

In queste ore, una foto di Alessandra Amoroso e della sua primogenita Penelope è diventata virale sui social. A pochi giorni dalla nascita della bambina, la cantante ha fatto visita ad un noto osteopata esperto di trattamenti anche in gravidanza e post nascita, anche nei confronti del neonato. In questo senso è possibile che la Amoroso abbia deciso di far vedere la sua piccola al dottore.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

l’esperto ha condiviso lo scatto, presumiamo in accordo con l’artista dove il terzetto si è mostrato sorridente e contento. La piccolissima Penelope era ovviamente in braccia alla mamma con un piedino oggetto delle attenzioni dell’osteopata.

La dedica dell’osteopata

L’immagine ha presto fatto il giro del web come d’altronde anche la dedica fatta dall’osteopata dello Studio Michienzi alla Amoroso e alla sua bambina: “La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope, con la differenza che Penelope, per 9 mesi, é l’unica persona al mondo ad aver sentito il suono della voce della sua mamma dall’interno”, ha scritto il dottore. “Ben arrivata piccola e auguri ad una nuova famiglia!”, ha concluso nel suo post.

Un modo sicuramente originale e molto dolce per dare il benvenuto al mondo alla piccola Penelope e, va detto, anche di farsi un po’ di sana pubblicità che male non fa, specie quando il tuo cliente si chiama Alessandra Amoroso.