Emma Marrone stupisce tutti: l’incredibile annuncio (con spoiler)

Annuncio a sorpresa per Emma Marrone che sui social ha condiviso un video diventato subito virale. Novità in arrivo per la cantante.

Dopo il terribile lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi, Emma Marrone è tornata protagonista per questioni ben diverse, per fortuna. La cantante, infatti, tramite un video pubblicato sulle proprie pagine social, ha comunicato l’uscita di un suo nuovo brano dal titolo ‘Brutta Storia‘. Per l’ex volto di Amici anche un piccolo spoiler con parte della canzone.

Emma Marrone annuncia ‘Brutta Storia’

Ha scelto un modo assolutamente unico e super speciale Emma Marrone per comunicare a tutti i suoi fan l’uscita del suo ultimo brano. La cantante, infatti, ha svelato che nella giornata di venerdì uscirà la canzone ‘Brutta Storia’, suo ultimo lavoro. L’artista ha optato per un video condiviso sui vari profili social, tra TikTok e Instagram, diventando subito virale.

La Marrone, come detto, tramite un inatteso annuncio sui social, è pronta a tornare a far sentire la propria voce con il nuovo brano in uscita venerdì. “Brutta Storia, fuori venerdì”, ha annunciato la donna suscitando nei suoi seguaci tantissima adrenalina.

Lo spoiler: il video

Come detto, Emma ha quindi comunicato ai seguaci la notizia relativa al nuovo brano in uscita e ha fornito anche un simpatico spoiler. Nel filmato, infatti, ecco la cantante impegnata con alcune strofe della canzone. “Piango perché io io senza di te e tu senza di me. Brutta storia, quante sigarette

che ho fumato, io senza di te, e tu senza di me mal di gola. Brutta storia”, si sente dire nello spoiler. Per conoscere tutta la canzone occorrerà attendere venerdì. A giudicare dai tantissimi commenti ricevuti, il pubblico della Marrone non vede l’ora. “Evviva, lo aspettiamo con ansia”, si legge infatti. “Emma, siiii. Finalmente rieccoti, già la canto…”, ha detto un altro seguace.