Giornalista sportiva e conduttrice di successo, ha il calcio nel cuore: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima Monica Bertini, volto amato della televisione!

Il suo nome è risuonato tra le fila delle donne al timone di programmi tv dedicati allo sport, e a buon diritto: Monica Bertini, una carriera all’insegna del talento e delle ambizioni, ha molto da raccontare. Andiamo a vedere gli aspetti della sua vita privata lontani (ma non troppo) dai riflettori: dalla famiglia al matrimonio, passando per quell’ingaggio fortunato come cronista ai Mondiali di Russia 2018.

Monica Bertini, chi è: biografia e carriera

Nata a Parma, il 14 maggio 1983, sotto il segno zodiacale del Toro, Monica Bertini è laureata in Scienze della Comunicazione a Milano, con master in giornalismo sportivo. Proprio di quest’ultimo ha fatto il suo vessillo in televisione, sbaragliando tantissime concorrenti e trovando un posto di rilievo sul piccolo schermo.

I genitori possiedono un locale a Parma, e l’hanno sempre supportata nelle sue scelte, sposandone le ambizioni professionali. Giornalista pubblicista dal 2010, ha debuttato per realtà locali come E-Tv e Parma Tv.

L svolta professionale arriva nel 2013 quando approda a Sportitalia, dove conduce inizialmente il telegiornale Sportitalia24 e successivamente programmi dedicati alla Serie B (Speciale Serie B e Speciale Serie B Live), oltre agli appuntamenti quotidiani di approfondimento su calciomercato e attualità calcistica (Aspettando Calciomercato, Speciale Calciomercato, Solo Calcio). Nel 2014 passa a Sky Sport, diventando una delle conduttrici di Sky Sport24 e del programma Campo Aperto Serie B.

Conclusa l’esperienza a Sky, nel 2016 si trasferisce a Mediaset, dove lavora sia su Premium Sport che su Italia 1. Qui conduce e firma Serie A Live, oltre ai programmi Casa Premium e Road to Cardiff, dedicati alle finali di UEFA Champions League 2016 e 2017. Nello stesso periodo sostiene l’esame di Stato e diventa giornalista professionista. Su Italia 1 presenta inoltre Sport Mediaset e la Supercoppa europea 2016. In occasione dei Mondiali di Russia 2018, conduce il sorteggio dei calendari e il programma quotidiano Casa Russia, di cui è anche autrice.

Sempre per i Mondiali 2018 partecipa come ospite fissa a Balalaika – Dalla Russia col pallone (Canale 5) ed è opinionista in trasmissioni come Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nello stesso periodo è al timone di Hit on Ice e partecipa come talent a Drive Up; su La5 conduce Gym Me Five e prende parte alla sitcom Ricci e Capricci. Tra il 2019 e il 2020 è madrina della Serie B.

Nel 2021 sostituisce Giorgia Rossi in una puntata di Pressing Serie A, per poi assumere la conduzione di Pressing – Prima serata su Rete 4 e, successivamente, di Pressing su Italia 1. Nella stessa stagione presenta anche Speciale Qualifiche Mondiali sul 20, il tg Sport Mediaset, alcune puntate di Tiki Taka oltre alle dirette di Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Nel 2022-2023 continua a guidare Sport Mediaset, Pressing (anche nei turni infrasettimanali su Mediaset Infinity), Coppa Italia LIVE, Supercoppa Italiana LIVE e lo speciale Ballon d’Or dedicato alla premiazione del Pallone d’Oro. Nell’estate 2023 conduce su Canale 5 la Partita del Cuore per la Romagna e il primo Trofeo Silvio Berlusconi.

Per la stagione 2025-2026, dopo Pressing Estate, Monica debutta nella nuova formula Pressing – Nel cuore dello sport, dove affianca Alberto Brandi.

La vita privata

Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata. Monica Bertini è stata sposata dal 2011 con Giovanni La Camera, calciatore. I due si sono conosciuti tramite Facebook, e le nozze sono arrivate dopo due anni di fidanzamento. Come riporta il sito web marathi.tv, proprio lui l’avrebbe aiutata a capire ogni singolo meccanismo del calcio, in modo da perfezionarsi nel ruolo di giornalista sportiva.

La coppia si è poi separata nel 2022. Successivamente, Monica Bertini si è legata al direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio.

Chi è Piero Ausilio

Piero Ausilio (milanese, classe 1972) è un dirigente sportivo, dal 2014 direttore sportivo dell’Inter. Dopo un infortunio che a soli 18 anni lo costrinse a interrompere la carriera da calciatore, intraprese il percorso dirigenziale partendo dalla Pro Sesto, dove fu responsabile del settore giovanile.

Laureato in Giurisprudenza, nel 1998 entrò nell’Inter come segretario del vivaio, di cui divenne poi direttore, distinguendosi nella crescita del settore giovanile nerazzurro e ricoprendo anche incarichi esterni, come quello di direttore sportivo dello Spezia nella stagione 2004-2005.

Dal 2010 è parte della dirigenza della prima squadra, dapprima accanto a Marco Branca e dal 2014 come direttore sportivo. Sotto la sua gestione, l’Inter ha conquistato scudetti, Coppe Italia, Supercoppe italiane e ha raggiunto la finale di Champions League nel 2023. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale di “Best Sporting Director of the Year” ai Globe Soccer Awards, a conferma del suo ruolo centrale nei successi recenti del club.

Le curiosità su Monica Bertini

– I suoi modelli di riferimento, nell’ambito del giornalismo sportivo, sono Monica Vanali e Ilaria D’Amico.

– Non vive in modo conflittuale il suo ruolo di donna in un universo prettamente ‘maschile’ come quello del calcio: come riporta marathi.tv, infatti, avrebbe detto di trovare i colleghi uomini molto meno competitivi e, per questo, decisamente più affini alla sua indole solare e incline al lavoro di squadra.

– Ha frequentato il liceo linguistico a Parma, prima di trasferirsi a Milano.

– Su Instagram ha un profilo molto seguito, ricco di suoi scatti professionali e non solo.