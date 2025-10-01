Dopo le prime scintille a Ballando con le Stelle, ecco la risposta di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso dopo il “vaffa” in diretta.

Ha generato non poco clamore il “vaffa” detto da Barbara D’Urso a Selvaggia Lucarelli nella prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il web si è subito scatenato con commenti in difesa dell’una o dell’altra dando vita a clip virali e pareri contrastanti. A commentare, a freddo, quanto accaduto, è stata la stessa penna graffianta che ha sorpreso tutti con le sue parole.

Selvaggia Lucarelli commenta il “vaffa” della D’Urso

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha dato diversi spunti ma è inevitabile che l’attenzione sia stata, soprattutto, per l’atteso faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Tra le due non ci sono state particolari scintille se non per un “vaffa” di Carmelita detto in modo goliardico. In questo senso, intervistata da Gay.it, la giudice del programma ha dato un proprio giudizio sulla vicenda sorprendento tutti.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Se vogliamo creare casi a tutti i costi, io ci sto anche ed è divertente”, ha esordito la Lucarelli. “Però giocherei sporco se dicessi che quel ‘vaffa’ era serio: mi è sembrato un intercalare divertito alla mia battuta, che era divertente”. La bella Selvaggia ha poi aggiunto: “Credo che ci sarà tempo per prendersi sul serio. Penso che i nostri scambi non saranno di questo tenore quando decideremo di affrontarci seriamente. Mi tocca fare l’avvocato del diavolo”.

Amore e possibili nuove coppie

Nel corso dell’intervista a Gay.it di cui vi riportiamo solo alcuni brevi passaggi, la Lucarelli ha commentato anche la presunta formazione di nuove coppie, non di ballo, ma in tema amore: “Io so che si vocifera di una grande intesa tra Rosa Chemical e la sua ballerina. E qualcuno diceva che ci fosse una simpatia tra Andrea e Nikita, ma io non ci credo, onestamente”, ha detto. E dopo aver fatto un elenco dei vari concorrenti, Selvaggia si è arresa: “Nuove coppie non lo so… diciamo nuove simpatie”.