“Due amori che nascono e una rottura”: il retroscena su Ballando con le Stelle

Cosa sta succedendo tra le coppie in gara a Ballando con le Stelle? A quanto pare qualcuno si sarebbe “avvicinato” parecchio.

Non solo il “caso” Marcella Bella legato al suo outfit e ai commenti dei giudici, a Ballando con le Stelle sembra sia il delirio dell’amore… Ebbene sì, perché secondo le ultime voci, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Giovanni Ciacci e Rossella Erra a ‘La Volta Buona’, pare proprio che stiano nascendo ben due coppie e che una abbia già avuto una “rottura”.

Ballando con le Stelle: il retroscena sulle coppie

Con l’inizio di Ballando con le Stelle si stanno già moltiplicando le voci sul feeling delle varie coppie. In questo senso, a ‘La Volta Buona’, Giovanni Ciacci e Rossella Erra hanno parlato di alcuni rumors che vedrebbero ben due coppie essersi “lanciate” in una conoscenza. Allo stesso tempo, ci sarebbe stata anche una prima “rottura”.

“Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle”, ha detto Ciacci. “Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single”. La Balivo ha quindi incalzato facendo delle ipotesi: “Tra le single c’è Andrea Delogu (che ha smentito), poi c’è anche Rosa Chemical“. A quel punto, Ciacci ha fatto intendere che la Balivo abbia quasi fatto centro: “Sui flirt diciamo che ci sono arrivati, ma sulla rottura nessuno se lo immagina“.

La conferma della Erra

Sulle coppie e sugli amori che nascono a Ballando ha dato una conferma, sempre a ‘La Volta Buona’, anche Rossella Erra, ambasciatrice del programma: “Era impensabile e invece è successo. Però c’è da dire che il ballo ti fa venire voglia di scoprire altro e ci sono dei sentimenti che sono nati. Scopri oggi, scopri domani… i nomi io non posso farli adesso, li farò quando ci saranno le prove. Però sono notizie belle”. Staremo a vedere, a questo punto, se ci saranno novità in merito-