Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: trama, cast e location

Una lama di luce è il 28° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola.

La piramide di fango, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, è il 28° film della serie de Il commissario Montalbano. La storia inizia con il ritrovamento di un cadavere, vestito solamente in mutande e canottiere, all’interno di un cantiere. La vittima è Gerardo Nicotra, un contabile dell’impresa edile che lavorava proprio nel cantiere dove è stato trovato il corpo senza vita. Il commissario Salvo Montalbano dovrà fare luce su questo omicidio, che si scoprirà essere legato con gli interessi delle famiglie mafiose della zona.

La piramide di fango: le location del film de Il Commissario Montalbano

A far da sfondo alla storia raccontata in La piramide di fango, così come in tutte le altre con protagonista i commissario Montalbano, è l’immaginaria città di Vigata. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

La piramide di fango: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Anche in La piramide di fango è ovviamente Luca Zingaretti a interpretare, come al solito, il ruolo del commissario Montalbano. Nel cast del film ci sono poi anche gli inseparabili Cesare Bocci nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella e Sonia Bergamasco che interpreta la fidanzata Livia.

Completano il cast Teresa Mannino, nei panni della giornalista Lucia Gambardella, Ubaldo Lo Presti in quelli del PM Jacono. Federico Benvenuti e Yuliya Mayarchuk sono invece i coniugi Ignazio e Inge Nicotra. Infine, hanno lavorato al film anche Massimo Spata e Mimmo Mignemi.