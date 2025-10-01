Uomini e Donne, rottura per la famosa coppia: “Ecco cosa ci è successo”

Dopo le tante voci circolate negli ultimi tempi, gli ex Uomini e Donne Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno confermato la rottura.

Mentre una nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata, senza far mancare qualche primo duro confronto, a far parlare sono stati due giovani ex volti della trasmissione. Dopo le voci di rottura circolate negli ultimi tempi, Martina De ioannon e Ciro Solimeno hanno comunicato ufficialmente la loro separazione con un lungo messaggio sui social.

Uomini e Donne, rottura tra Martina De Ioannon e Ciro

Come detto, dopo tante voci sul loro conto, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno rotto il silenzio a proposito della loro relazione. I due ragazzi, ex Uomini e Donne, si sono lasciati e tramite una storia su Instagram condivisa nei rispettivi profili hanno fatto sapere: “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole”.

E ancora: “La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”.

I motivi della rottura

Nel messaggio, oltre ai ringraziamenti per i fan che li hanno sostenuti, Ciro e Martina hanno voluto ribattere alle voci in merito ai presunti motivi della fine della relazione: “Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà per sempre così”. A questo punto staremo a vedere se in futuro ci saranno ulteriori dettagli sul loro conto.