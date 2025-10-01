Grande Fratello, incertezza sull’edizione “Super Vip”: ma spuntano i primi nomi

Grande Fratello Super Vip: Alfonso Signorini tra contatti e prime chiamate, spuntano i primi nomi del cast.

Negli ultimi giorni non si parla solo della nuova edizione del Grande Fratello Nip, ma anche di un progetto ancora più ambizioso che potrebbe vedere la luce nel 2026: il Grande Fratello Super Vip. L’idea di un’edizione Gold, riservata a un cast di veri super vip, circola da settimane e ha già acceso curiosità e speculazioni, sebbene nulla sia stato ancora ufficializzato da Mediaset. Tra conferme a metà e smentite prudenti, emergono i primi dettagli e qualche nome trapelato.

L’incognita del progetto e le parole di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Super Vip dovrebbe partire a gennaio 2026 con Alfonso Signorini alla conduzione, ma il programma è tutt’altro che certo. A chiarirlo è stato lo stesso conduttore in un’intervista al Corriere della Sera: “Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza“.

L’idea, al momento, resta subordinata a una condizione precisa voluta da Pier Silvio Berlusconi: riuscire a mettere insieme un cast davvero all’altezza, composto da volti di spicco capaci di garantire l’appeal richiesto.

Il format, nelle intenzioni, dovrebbe seguire la scia dell’attuale edizione guidata da Simona Ventura, con una durata di circa cento giorni e un ritmo serrato. Ma finché non arriverà un via libera ufficiale da Mediaset, resta tutto in sospeso.

Le indiscrezioni sui primi nomi del Grande Fratello Super Vip

Se Alfonso Signorini mantiene un atteggiamento cauto, c’è chi invece si mostra più ottimista. Il giornalista Davide Maggio, durante una diretta Instagram, ha assicurato: “Il Grande Fratello Super Vip si farà e ho anche saputo i nomi dei provinati sino ad oggi e ho urlato. Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba“. Nessun dettaglio in più, ma l’entusiasmo lascia intendere che le trattative siano già avviate.

A dare qualche indizio più concreto è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato tre dei nomi contattati in via informale: Matteo Cambi, Federica Pellegrini e Aida Yespica. “Continuano le chiamate in solitaria di Alfonso Signorini per il GFVip Gold” ha scritto il giornalista, specificando però che non esiste ancora una redazione attiva né una data certa. Per ora si tratta solo di telefonate esplorative, segnale che l’idea è concreta ma non definitiva.