Cristina Parodi: l’inedita foto con dedica per il marito fa il pieno di like

La famosa conduttrice Cristina Parodi ha sorpreso tutti con una dedica speciale per suo marito, Giorgio Gori, con tanto di foto.

Ha spesso parlato della sua famiglia e dei suoi figli, ma raramente l’abbiamo vista sbilanciarsi sul marito. Adesso, Cristina Parodi ha sorpreso tutti condividendo una bellissima foto insieme a Giorgio Gori in occasione del suo compleanno. La famosa conduttrice non ha fatto mancare una dedica dolce per il compleanno dell’uomo.

Cristina Parodi e l’amore per il marito

Fanno coppia da tempo e la loro famiglia è bellissima. Cristina Parodi e Giorgio Gori sono da anni seguitissimi al netto della grande privacy a cui hanno sempre tenuto. I due raramente si sono mostrati in slanci social o interviste particolari e anche per questo il recente post della famosa conduttrice ha stupito tutti.

Cristina Parodi – www.donnaglamour.it

La Parodi ha voluto omaggiare il marito con una dedica speciale in occasione del suo compleanno a conferma del grande amore e della grande gioia per la loro relazione e famiglia. La stessa donna, infatti, aveva da poco detto su Gori: “C’è un legame forte di amore e di stima reciproca che si rinnova. Il futuro non mi preoccupa, anche perché sono abituata ai cambiamenti di Giorgio, che ogni dieci anni si focalizza su qualcosa di diverso, sempre più difficile […]”.

La dedica e la foto con il marito

Ora, anche una rara foto di coppia in un momento d’affetto in occasione del compleanno dell’uomo: “Quanta strada abbiamo fatto insieme. Quanti baci. Quante risate. Ma anche quante paure, ansie, discussioni, preoccupazioni o sfide abbiamo affrontato insieme”, ha scritto la Parodi. “Ecco perché oggi voglio festeggiare il tuo compleanno, ricordando questo lungo viaggio con le nostre foto che mi emozionano sempre… perché vedo qualche ruga in più intorno agli occhi ma dentro sempre la stessa luce. Auguri amore mio”. Frasi che hanno subito raccolto tantissime reazione con i suoi seguaci rimasti particolarmente colpiti dalla tenerezza mostrata dalla donna e dal suo gesto.