Alessia Marcuzzi: ecco quanto guadagna la conduttrice

Ecco quanto guadagna Alessia Marcuzzi, una delle presentatrici più celebri e amate della televisione italiana.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrice televisive più famose e più amate d’Italia. Negli anni l’abbiamo potuta vedere alla guida di numerosi programmi, da quelli sulla Mediaset come Colpo di fulmine, Le Iene, il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e molti altri. Dal 2023 è tornata alla Rai e l’abbiamo potuta vedere anche nel ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti. Ma ha presentato anche su Rai 2 Boomerissima e Obbligo o verità. Vediamo ora quanto guadagna Alessia Marcuzzi.

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi

Il compenso che Alessia Marcuzzi riceva alla Rai per presentare Obbligo o verità non è noto, qualche informazioni in più la sia è invece per quel che riguarda il cachet ricevuto per il suo ruolo da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. Ogni presentatore che nel corso delle cinque serate è salito sul palco del Teatro Ariston al fianco di Carlo Conti ha percepito un compenso compreso tra i 20.000 e i 40.000 euro, quello di Alessia Marcuzzi per la serata finale dovrebbe essere stato intorno ai 25.000 euro.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, come detto in precedenza, per molti anni è stata una delle presentatrici di punti del gruppo Mediaset tanto da aver condotto alcuni dei programmi principali, quelli che fanno registrare gli ascolti più alti, come il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi ma anche un’edizione di Temptation Island.

Si può quindi facilmente immaginare che nel corso degli anni abbia ricevuto compensi alti per tutti il suo lavoro. Secondo quanto riportato da Trend Online, ai tempi de L’Isola dei Famosi il suo compenso era addirittura di circa 90.000 euro a puntata, quindi oltre un milione di euro per l’intera stagione. Le cifre però non sono state confermate ufficialmente.