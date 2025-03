Il grave dolore di Eva Grimaldi e le parole della compagna Imma Battaglia in televisione. Cosa è successo alle due donne.

L’abbiamo vista protagonista di qualche incidente al GF solo poche settimane fa, adesso Eva Grimaldi, insieme alla compagna Imma Battaglia, è stata nuovamente in prima linea sul piccolo schermo. In questo caso a Verissimo dove ha raccontato alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita. Lo stesso ha fatto la Battaglia che ha confidato aspetti inediti della sua infanzia.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: gli abusi subiti

Nel corso della recente puntata di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin, Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono state ospiti per raccontare alcuni aspetti inediti delle loro vite. In particolare, le due donne ha svelato di aver subito degli abusi in passato, quando erano solo delle bambine. La Grimaldi ha spiegato che il suo aggressore era stato un amico di famiglia.

“Andavo alle elementari, avevo nove anni. Questo amico di famiglia stava preparando la nostra casa nuova. Un giorno sono andata con lui a vedere la casa. Mi porta in camera. Non mi fa vedere il salone, la cucina”, ha detto la Grimaldi che di lì a poco si era trovata sul letto. “[…] Mi tira su le gambe e mi inizia a toccare le cosce. Non volevo che andasse oltre con la mano, ma non avevo la forza per fermarlo. Mi porta in bagno e comincia a masturbarsi […]”. La donna ha quindi spiegato che in quei momenti piangeva e non riusciva a ribellarsi.

Un qualcosa di simile, purtroppo, è capitato anche alla Battagli: “È successo anche a me quando avevo dodici anni”, ha spiegato la donna. “Era un amico di famiglia, un medico. Mi portò nel suo studio. Spense tutte le luci. Non capivo cosa volesse fare […] Ogni volta che lo incontravo mi aggrediva con uno sguardo che era come una minaccia. Nemmeno i miei fratelli lo sapevano”, ha detto a Verissimo.

La gravidanza interrotta: il dolore della Grimaldi

Successivamente la Grimaldi ha raccontato un altro episodio molto toccante della sua vita: una gravidanza interrotta. “A 30 anni, nel pieno della mia carriera, ho interrotto una gravidanza. È una ferita dentro di me. Non l’ho detto a nessuno, l’ho raccontato a Imma di recente”, ha spiegato l’attrice e volto tv scioccando anche Silvia Toffanin davanti a lei. “All’inizio della carriera devi fare una scelta, non avevo una posizione economica indipendente. Questa persona non lo sa. Non glielo dirò mai e non dirò mai chi è”.