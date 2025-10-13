“Scioccata e traumatizzata”: la rivelazione su Barbara D’Urso a Ballando

L’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle si arricchisce di un particolare retroscena svelato direttamente da Marcella Bella.

Indubbiamente è tra i personaggi di questa edizione di Ballando con le Stelle maggiormente chiacchierati. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che dopo qualche voce anche azzardata sul suo conto e sul feeling con Pasquale La Rocca, è finita di nuovo al centro di qualche rumors dopo la rivelazione sganciata da Marcella Bella, anche lei nel cast della trasmissione di Rai 1.

Marcella Bella a Ballando con le Stelle

In una clip mostrata a ‘Bar Centrale’, trasmissione con Elisa Isoardi, ecco arrivare alcuni inediti retroscena legati a Ballando con le Stelle. A parlare è stata Marcella Bella che prendendo come esempio la sua situazione e il rapporto con i giudici ha avuto qualche commento un po’ vivace a proposito di Barbara D’Urso.

Marcella Bella – www.donnaglamout.it

“Io mi auguro solo una cosa: di non essere sempre io quella… che i giurati si spostino verso la signora D’Urso, che lei è sempre così, tutta ferma”, ha detto la cantante facendo riferimento al fatto di essere stata un po’ troppo presa di mira dalle critiche della giuria di Ballando. Poi, rivolgendosi appunto ai giudici: “E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo, lei è sempre tutta composta”.

“Scioccata e traumatizzata”

Nel suo discorso inedito, la Bella ha spiegato che la D’Urso sia fin troppo rigida a Ballando, complice, probabilmente, quanto accadutole in precedenza: “Zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle ‘ma sei viva Barbara?’. Lei è sempre così scioccata probabilmente, è traumatizzata da tutto quello che le è successo. Però sempre così… che cavolo!”, ha detto la cantante.