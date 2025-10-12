Feeling e scintille a Ballando con le Stelle dopo l’esibizione di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. La “soffiata” sulla coppia in gara.

La grande rabbia e il super fuoco che le arde dentro sta venendo fuori a Ballando con le Stelle. Stiamo parlando, naturalmente, di Barbara D’Urso che nel corso dell’ultima puntata è stata assoluta protagonista insieme a Pasquale La Rocca. Non solo per l’esibizione di successo messa in atto sul palco ma anche per alcune “voci” sul loro importante feeling crescente…

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca da applausi a Ballando

Ogni settimana stanno mettendo un nuovo tassello per prendersi sempre più la scena a Ballando con le Stelle. E anche l’ultima puntata ha confermato il trend per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che hanno conquistato tutti con un freestyle ad effetto. La coppia ha ottenuto voti altissimi e anche commento di un certo rilievo non solo in chiave “ballerina”…

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

L’esibizione di Carmelita e del suo maestro nell’ultima puntata hanno portato a dei 9 e dei 10. Un risultato magico a cui sono stati accompagnati una serie di commenti molto positivi. Non solo in merito alla prestazione sul palco ma anche ad un feeling tra i due che sarebbe crescente e che potrebbe nascondere qualcosa di più.

La “soffiata” di Rossella Erra

A parlare del rapporto tra la D’Urso e La Rocca, in particolare, è stata Rossella Erra che da qualche giorno ormai sta sostenendo come la complicità tra i due stia permettendo loro di ottenere grandi prove sul palco. “C’è intesa e un’inaspettata complicità tra questi due”, ha esordito. “La fanno vedere qua in pista e non solo. C’è tanto da raccontare. Selvaggia mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D’Urso”, ha aggiunto con ironia la donna. Che possa nascere qualcosa tra i due protagonisti di Ballando? Chi lo sa…