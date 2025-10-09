Barbara D’Urso si racconta a Ballando Segreto: tra rabbia, emozioni e un rapporto speciale con Pasquale La Rocca.

Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle disponibile su RaiPlay, Barbara D’Urso si è lasciata andare a una confessione intensa, rivelando il suo lato più umano e vulnerabile. L’episodio nasce da un piccolo errore commesso durante la coreografia della seconda puntata, che ha profondamente turbato la conduttrice. Scopriamo che cosa ha detto la celebre conduttrice televisiva.

Barbara D’Urso furiosa dopo l’esibizione: “Mi sono arrabbiata moltissimo”

“Quando sono tornata a casa mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, ma perché avevamo lavorato tantissimo”, ha spiegato la D’Urso, raccontando la frustrazione provata nonostante le numerose prove perfettamente riuscite.

A nulla sono serviti i tentativi di Milly Carlucci di consolarla, invitandola a vedere l’errore come parte del percorso umano. Barbara, però, ha ammesso di aver faticato ad accettare l’imperfezione: “Ho fatto bene tutte le prove e ho sbagliato in pista! Mi sono arrabbiata moltissimo“.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca – www.donnaglamour.it

Durante la conversazione, Barbara D’Urso ha approfondito il significato di quella rabbia, legandola non solo all’errore sul palco ma anche al suo vissuto personale. “Pasquale La Rocca non è morbido per niente in sala prove, ma quando mi ha proposto di fare quei primi due balli io ho subito detto di sì. Ho dentro quella rabbia perché non posso avere in questo momento quell’attitude da làlàlà. Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile“.

Il rapporto con Pasquale La Rocca

Con ironia, Barbara ha poi raccontato un episodio più leggero, l’incontro con la famiglia del suo partner di ballo: “Ho incontrato i genitori di Pasquale, mio suocero e mia suocera: siamo una bella famiglia napoletana. Lei è stata carinissima, mi ha dato un sacco di soddisfazioni”.

Infine, non è mancata una battuta affettuosa sul rapporto con il ballerino: “Sarà una lotta fra me e lui a chi si lascerà per primo“.