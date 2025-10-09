“Spero tu muoia presto”: insulti in ospedale per Costantino Vitagliano, la replica e come sta

“Spero tu muoia”: Costantino Vitagliano reagisce agli insulti ricevuti sui social durante un controllo medico.

Costantino Vitagliano, ex volto amatissimo di Uomini e Donne, è tornato a parlare del difficile periodo che sta vivendo. Due anni fa ha ricevuto una diagnosi che gli ha cambiato la vita: una malattia autoimmune che lo costringe a continui controlli medici e a convivere con dolore e incertezza. Proprio mentre si trovava in ospedale per uno di questi controlli, l’ex tronista ha ricevuto un messaggio pieno di odio, che ha deciso di condividere con i suoi follower. Scopriamo che cosa è successo.

Parole shock contro Costantino Vitagliano

“Spero che tu muoia presto. Sei sempre stato un ragazzo cattivo e una me*da” ha scritto un utente, scatenando l’indignazione del web.

Vitagliano, però, ha scelto di non restare in silenzio. Con la calma e la dignità che lo contraddistinguono, ha replicato con parole che suonano come una riflessione amara ma lucida: “La mia domanda è: ma quando ti scrivono un messaggio del genere, cosa passa per la mente della gente? Perché il mondo è diventato così cattivo? Con chi neanche conosci?“.

Poi, nel post pubblicato su Instagram, ha invitato i suoi follower a dire la loro: “Ditemi cosa ne pensate di questo messaggio, scrivetemelo“.

Lotta alla malattia e alle accuse: la verità di Costantino

Non è la prima volta che Costantino Vitagliano deve difendersi dagli attacchi. In passato, qualcuno lo aveva persino accusato di fingere la malattia. Un0accusa durissima, che lui ha sempre respinto con fermezza.

Ospite di Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, a settembre 2025, ha raccontato la realtà della sua condizione: “Questa infiammazione nella parte addominale si era allargata talmente tanto che mi faceva ingrossare l’aorta oltre il normale. E se esplode l’aorta posso morire in tre minuti“.

Parole che lasciano comprendere la gravità del suo stato di salute e la paura con cui deve convivere ogni giorno.

Nonostante tutto, Vitagliano non si lascia piegare. Affronta le cure, i controlli, e persino la cattiveria del web con la stessa forza che lo ha sempre reso un personaggio amato e discusso.