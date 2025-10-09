Francesca Fagnani litiga con la municipale a Roma per una multa in Ztl: la conduttrice di Belve beccata durante la sfuriata.

Guai per Francesca Fagnani, che nei giorni scorsi è stata sorpresa in un acceso confronto con un’agente della polizia municipale nel cuore di Roma. La conduttrice di Belve, che presto tornerà su Rai2 con la nuova stagione del programma, è stata paparazzata mentre discuteva animatamente per una multa legata a un parcheggio irregolare nella zona del Ghetto, una delle aree a traffico limitato della Capitale. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Francesca Fagnani e la lite in centro a Roma

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la giornalista aveva lasciato la sua Audi senza esporre il contrassegno Ztl, e l’agente si era avvicinata per farle la multa. A quel punto, la Fagnani avrebbe reagito con decisione, contestando la multa e cercando di chiarire la situazione.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

“Prima artigli e tono deciso, poi il tentativo di smorzare con voce più dolce” ha scritto la rivista, raccontando come la “belva” televisiva abbia cercato di risolvere la questione con una certa ironia e diplomazia.

La scena, riportano i presenti, non è passata inosservata. Persino il portiere di un condominio vicino sarebbe intervenuto in suo favore, tentando di mediare con l’agente. Nonostante ciò, la sanzione sembrava inevitabile. Alla fine, Francesca Fagnani è risalita a bordo della sua Audi Q5, ha fatto il giro dell’isolato e ha riparcheggiato poco più in là – sempre, però, in zona Ztl e ancora, pare, senza permesso visibile.

In attesa del ritorno di Belve su Rai2

Nonostante la disavventura, Francesca Fagnani si prepara a tornare in televisione con nuove puntate di Belve, il programma che l’ha consacrata tra i volti più incisivi del piccolo schermo. La nuova stagione, in arrivo su Rai2, promette interviste esplosive e ospiti di grande richiamo, tra cui – secondo indiscrezioni – anche Belen Rodriguez.

Mentre il pubblico attende il ritorno della “belva” più celebre della TV, l’episodio romano mostra un lato inedito della conduttrice: quello di una donna che, anche fuori dallo studio, non ha paura di difendere le proprie ragioni