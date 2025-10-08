Francesca Fagnani fa il colpaccio a Belve: svelato l’ospite internazionale

Belve: Francesca Fagnani porta nel suo studio una star del cinema mondiale, svelato il nome dell’ospite internazionale.

Una nuova stagione di Belve è pronta a sorprendere il pubblico con un ospite d’eccezione. Francesca Fagnani, padrona di casa del celebre programma di interviste, avrebbe convinto una protagonista assoluta del cinema mondiale a sedersi davanti alle sue domande dirette e taglienti. L’indiscrezione, lanciata da Giuseppe Candela, ha subito acceso la curiosità dei fan, promettendo un incontro che si preannuncia indimenticabile. Ma scopriamo chi sarà l’ospite tanto atteso.

Isabella Rossellini, la star internazionale ospite di Belve

Secondo quanto riportato da Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, sarà Isabella Rossellini la grande protagonista della nuova edizione di Belve. Attrice, modella e regista, Rossellini rappresenta una delle figure più iconiche del cinema internazionale.

Figlia della leggendaria Ingrid Bergman e del regista Roberto Rossellini, ha saputo costruirsi una carriera autonoma e riconosciuta, lavorando con i più grandi autori e imponendosi come simbolo di eleganza e intelligenza.

Isabella Rossellini

“Un lungo curriculum, una carriera di star internazionale, un cognome importante, una mamma indimenticabile” scrive Candela. “La Rossellini è reduce dal successo di Conclave, con la successiva nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista“. Un traguardo che conferma la sua straordinaria versatilità e la capacità di rinnovarsi, anche dopo decenni di successi nel mondo del cinema e della moda.

L’attesa intervista di Francesca Fagnani

L’arrivo di Isabella Rossellini a Belve promette di essere uno dei momenti più attesi della stagione televisiva. Le interviste di Francesca Fagnani sono note per il loro tono diretto, per la curiosità sincera e per la capacità di spingere gli ospiti a rivelarsi oltre l’immagine pubblica. La Rossellini potrebbe, quindi, raccontarsi come mai prima d’ora, affrontando con eleganza e sincerità i capitoli più intensi della sua vita personale e professionale.

La data della puntata non è stata ancora ufficializzata, ma l’attesa cresce di giorno in giorno.