Martina De Ioannon lascia Ciro: riavvicinamento in corso con Giamarco Steri dopo Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni.

Dopo la fine della storia con Ciro Solimeno, conosciuto durante il suo percorso a Uomini e Donne, Martina De Ioannon è tornata a far parlare di sé. L’ex tronista, infatti, sarebbe stata avvistata più volte insieme a Gianmarco Steri, il corteggiatore che aveva scartato durante il programma in favore proprio di Ciro. Oggi, però, i due sembrerebbero essersi riavvicinati, almeno secondo alcune indiscrezioni circolate sui social e rilanciate dagli esperti di gossip. Nel frattempo, Martina ha deciso di rispondere direttamente ad alcune voci che la volevano di nuovo legata a un altro ex, Carlo Marini, chiarendo la situazione sentimentale con parole molto dirette. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Le parole di Martina De Ioannon sui social

Sui social, dove è molto seguita, Martina De Ioannon ha scelto di affrontare le polemiche con la sua consueta schiettezza. In risposta a un commento su TikTok, ha scritto: “Hanno tutti le storie perfette, le mie sono uno scandalo” riferendosi alle critiche ricevute dopo la rottura con Ciro Solimeno.

Martina de ioannon il glow down che stai facendo pic.twitter.com/jIfp5YEEbP — 💫 (@decemvber16) October 7, 2025

A chi le ha ricordato che, nonostante tutto, “Resterà sempre un po’ di voi in voi“, Martina ha risposto con un semplice ma significativo “Ovvio“, confermando il legame affettivo che la unisce ancora all’ex.

Riguardo ai rumors su Carlo Marini, però, l’ex tronista ha voluto essere chiara: “La cosa più finta che abbia letto. Capisco la confusione, ma così no“. Una frase che non lascia spazio a dubbi sulla sua posizione.

I nuovi indizi sulla vicinanza con Gianmarco Steri

Se la De Ioannon ha smentito ogni contatto con Carlo Marini, non ha fatto lo stesso con Gianmarco Steri, altro volto noto di Uomini e Donne.

Negli ultimi giorni, i due sarebbero stati visti insieme in un locale romano, e alcuni indizi social avrebbero rafforzato il sospetto di un riavvicinamento. Entrambi hanno pubblicato la stessa emoticon di un treno nelle loro stories, gesto che molti fan hanno interpretato come un riferimento al loro percorso televisivo.

Inoltre, Martina avrebbe messo like a video contenenti canzoni usate durante le loro esterne nel programma, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma gli appassionati del dating show di Canale 5 sperano in un ritorno di fiamma tra due dei protagonisti più amati di Uomini e Donne.