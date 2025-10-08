Pierpaolo Pretelli in ginocchio davanti a Giulia Salemi al battesimo di Kian: è arrivata la proposta di nozze? I sospetti dei fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano al centro dell’attenzione dopo una foto che ha fatto il giro dei social e acceso la curiosità dei fan. Durante il battesimo del loro primogenito Kian, nato a gennaio, un’immagine ha destato particolare interesse: Pierpaolo, in ginocchio davanti alla compagna, con un’espressione emozionata. Lo scatto, condiviso dalla stessa Salemi, ha immediatamente scatenato i commenti entusiasti dei follower, molti dei quali hanno interpretato la scena come una romantica proposta di nozze. “Sarà successo davvero durante il battesimo?” si chiedono in tanti, immaginando che il giorno speciale del figlio possa essere stato anche quello della fatidica domanda.

Un gesto simbolico o una vera proposta

La foto è stata scattata durante la cerimonia e mostra un momento tenero tra i due.

Pierpaolo si inginocchia ai piedi di Giulia, che sorride con dolcezza, mentre intorno la festa continua in un’atmosfera familiare e gioiosa. I fan non hanno dubbi: “Sta chiedendo la sua mano!“.

Tuttavia, nessuno dei due ha confermato o smentito l’ipotesi di una proposta, mantenendo il riserbo su quanto realmente accaduto. L’immagine, però, parla da sola e lascia spazio all’immaginazione di chi da anni segue con affetto la loro storia, nata davanti alle telecamere e consolidata nella vita reale con l’arrivo del piccolo Kian.

Le parole di Giulia e Pierpaolo: “Il matrimonio non è una priorità”

Solo qualche mese fa, ospiti di Verissimo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano dichiarato che il matrimonio non rientrava tra le loro priorità.

“Quando ci sarà, incoronerà il nostro amore. Adesso lo incorona Kian” aveva detto la Salemi, trovando subito l’accordo del compagno. Eppure, dopo la nascita del bambino e il battesimo celebrato con amici e parenti, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Forse quel gesto immortalato in foto è solo un segno d’amore, oppure l’inizio di un nuovo capitolo per una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I fan attendono solo una conferma: il “sì” che trasformerebbe la loro favola in realtà.