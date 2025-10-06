Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la festa per il battesimo del piccolo Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli battezzano il piccolo Kian a Milano: festa intima e tenera atmosfera familiare.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno celebrato il battesimo del loro primogenito, Kian, nato lo scorso 10 gennaio. I due influencer, molto seguiti sui social, hanno scelto di vivere questo momento speciale lontano dai riflettori, condividendolo solo con le persone più care. Nonostante la discrezione della coppia, le immagini del party hanno presto iniziato a circolare grazie agli amici presenti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Una festa tra palloncini e peluche

“Sei tanto fortunato piccolino e sei circondato da tantissimo amore” ha scritto una delle invitate su Instagram, accompagnando le sue parole a dolci scatti della giornata.

Qui una foto della festa.

La celebrazione si è svolta a Milano, in una location elegante e accogliente, trasformata per l’occasione in un piccolo mondo azzurro e bianco. Maxi peluche, una cascata di palloncini e una torta monumentale a tre piani decorata con cagnolini bianchi hanno fatto da cornice al battesimo di Kian.

Per l’occasione, Giulia Salemi ha scelto un abito midi raffinato, con bustier effetto corsetto e scollature eleganti. In una recente intervista, l’influencer aveva dichiarato di voler mostrare sui social la sua “vita imperfetta“, e anche in questa occasione ha preferito vivere l’emozione del momento con naturalezza e autenticità.

L’emozione di nonna Fariba

A rendere ancora più speciale la giornata è stato il messaggio di Fariba Tehrani, madre di Giulia, che ha condiviso con i suoi follower un pensiero colmo d’amore per il nipotino.

“Mio meraviglioso Kian, oggi hai ricevuto il tuo primo grande abbraccio dal cielo. Che la tua vita sia illuminata dalla luce, protetta dalla speranza e guidata dalla bontà” ha scritto su Instagram. Parole dolci, che racchiudono l’affetto e l’orgoglio di una nonna commossa di fronte al primo grande traguardo del piccolo di casa Pretelli-Salemi.