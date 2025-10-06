Olly, incidente bollente: “Si è visto tutto”. Il video durante il concerto

Olly colto da un imprevisto mentre si trovava sul palco durante un concerto a Genova: gli spettatori hanno visto tutto.

Durante il concerto allo Stadio della Fiumara di Genova, Olly è stato protagonista di un momento tanto imbarazzante quanto virale. Mentre si esibiva davanti a centinaia di fan, il cantante ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente di stile. Ma scopriamo cos’è successo e qual è stata la reazione dei fan.

Olly: incidente di stile durante il concerto

Durante l’esibizione sul palco, i pantaloni del cantante si sono completamente scuciti nel cavallo, lasciando intravedere le mutande. Un imprevisto da “wardrobe malfunction” che non è passato inosservato e che, naturalmente, è stato ripreso dai presenti e condiviso in rete, diventando subito un video cliccatissimo.

I PANTALONI pic.twitter.com/MmnCi6xpWT — viola ᵒᴿ took liv’s hand (@_viola_marini_) October 4, 2025

Olly, con la sua solita ironia, ha reagito con un sorriso, continuando lo spettacolo come se nulla fosse, dimostrando ancora una volta la sua spontaneità e leggerezza anche nelle situazioni più impreviste. Nei social non sono i mancati commenti del tipo: “Si è visto tutto“.

“I miei amici mi proteggono dal troppo rumore”

Olly ha confessato di mostrarsi poco in pubblico, preferendo la discrezione a una sovraesposizione mediatica.

“I miei amici mi tutelano – ha detto –. Esco raramente, ma quando lo faccio voglio vivere esperienze normali, come prendere un caffè, anche se so che posso essere giudicato per cose banali solo perché sono famoso“.

Il cantante ha aggiunto di voler rispondere solo delle proprie parole, non delle interpretazioni altrui, un riferimento alla foto di una tavolata ricoperta di vino e mozziconi che aveva fatto discutere.

Nelle stesse settimane del concerto, Olly ha pubblicato la riedizione del suo album Tutta Vita (Sempre). L’artista ha spiegato che questo progetto rappresenta una nuova fase della sua vita, più libera e autentica. “Sto riscoprendo la bellezza di parlare con chi mi ferma per strada, invece di limitarmi a una foto. Anche se sono diventato popolare, voglio avere la libertà di essere me stesso, anche di essere deficiente ogni tanto. Non sono perfetto, sto nel mezzo” ha raccontato.