Mara Venier annuncia l’addio a Domenica In e svela il suo futuro in televisione su un’altra rete: dove la rivedremo.

La regina della domenica, Mara Venier, ha sorpreso tutti con un annuncio che segna la fine di un’era. Dopo ben diciassette stagioni alla guida di Domenica In, la conduttrice ha dichiarato che questa sarà la sua ultima edizione. La notizia è arrivata nel pieno dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dello storico programma di Rai Uno, che l’ha vista protagonista indiscussa. Ma la conduttrice non ha alcuna intenzione di lasciare la televisione e ha già annunciato i suoi piani per il futuro.

Mara Venier: l’addio definitivo a Domenica In

Non è la prima volta che “zia Mara” annuncia il suo addio al celebre programma Rai, come lei stessa ha puntualizzato.

“Quando dico che è l’ultimo anno lo penso davvero, ma poi la Rai mi chiede di restare e non riesco a dire di no. Quest’anno sarà un’edizione corale, ma poi basta” ha detto con decisione. Pare, quindi, che questa volta Mara Venier sia convinta. La presentatrice, infatti, ha già un nuovo progetto che la vedrà protagonista su un altro canale e in una veste inedita.

La conduttrice è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove. “Per essere qui ho preso l’aereo, che non prendo mai perché ho un po’ di paura” ha confessato ridendo. “Sono sveglia dalle cinque del mattino, ma sono felice. Qui ho ritrovato tanti amici, Giucas Casella, Enzo Iacchetti, la Maionchi. Avevo proprio bisogno di divertirmi“.

“Basta Domenica In, l’anno prossimo sarò qui”: l’annuncio a sorpresa

Durante la chiacchierata con Fazio, Mara Venier ha ufficializzato la sua decisione in diretta: “Basta, è finita, dai. No, è l’ultimo anno. Lo dico sempre e poi cominciano a scrivere, ma questa volta è vero. Non posso venire qui l’anno prossimo? Vengo a divertirmi, a stare con te. Ho già un impegno, con te!“.

Con queste parole, la conduttrice ha di fatto confermato la sua futura collaborazione con Che Tempo Che Fa, lasciando intendere che dal prossimo anno sarà una presenza fissa al tavolo di Fazio, ruolo che era stato chiacchierato già qualche mese fa.