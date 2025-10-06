Javier Martinez annuncia che sposerà Helena Prestes dopo aver superato una crisi di coppia: “L’ho perdonata”.

Ospiti a Verissimo, Javier Martinez e Helena Prestes hanno raccontato una storia d’amore che sembra aver trovato il suo equilibrio dopo mesi turbolenti. I due, che ci sono conosciuti durante il Grande Fratello, convivono oggi a Terni, dove hanno costruito una quotidianità lontana dai riflettori e dai ritmi frenetici di Milano. Non sono mancati i momenti difficili, ma oggi guardano al futuro, e le nozze sembrano imminenti. Ma scopriamo che cosa hanno rivelato.

Javier Martinez e Helena Prestes: “La proposta arriverà”

In studio, Martinez ha confermato la sua intenzione di fare il grande passo: “Le ho perdonato tutto, voglio creare una famiglia con lei. La proposta arriverà“.

L’argentino, visibilmente sereno, ha parlato di un nuovo inizio accanto a Helena: “Conviviamo a Terni, abbiamo una vita più tranquilla. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ci stiamo dedicando alle cose che ci fanno stare bene“.

Qui il video dell’intervista.

Dall’altra parte, Helena ha aggiunto che la serenità ritrovata è il frutto della fiducia reciproca: “A Terni non mi manca nulla. Andare a convivere era il nostro sogno, e ora lo stiamo vivendo pienamente“.

Javier e Helena superano la crisi

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha riportato l’attenzione su un periodo complesso vissuto dalla coppia, legato agli incontri tra Helena Prestes e il suo ex, Carlo Motta.

Un momento che avrebbe potuto segnare la fine della relazione, ma che si è trasformato in un’occasione di crescita. La modella ha ammesso: “Pensavo che certe cose non dovessi dirle a Javier, ho rivisto il mio ex e lui non l’ha presa bene. È stato un momento difficile per entrambi“.

Javier, con tono pacato ma deciso, ha raccontato come sia riuscito a superare la delusione: “Non voglio tornare a quel periodo, ma è servito per capire quanto ci tenessi davvero. Ho scoperto di saper perdonare, e non è da tutti. Mi faccio i complimenti, perché l’amore, quando è vero, vince su tutto“.