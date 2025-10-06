Lutto nel mondo della TV: addio alla celebre stella che si è spenta troppo presto

L’attrice Kimberly Hébert Gregory è morta a 52 anni: l’attrice ha recitato in The Big Bang Theory e in Grey’s Anatomy.

Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense amata per le sue interpretazioni in serie di successo come Vice Principals, Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory e Better Call Saul, è morta venerdì 3 ottobre all’età di 52 anni. La notizia, confermata dall’ex marito Chester Gregory tramite un post su Instagram, ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo americano. Le cause del decesso non sono state rese note, ma i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan continuano a moltiplicarsi.

Il messaggio di addio dell’ex marito Chester Gregory

Tra i primi a ricordarla pubblicamente è stato l’ex marito, l’attore Chester Gregory, che sui social ha voluto dedicarle parole di profonda gratitudine e amore.

“Eri la brillantezza incarnata, una donna la cui mente illuminava ogni stanza” ha scritto in un lungo e commovente post social.

“Ci hai insegnato lezioni di coraggio, di arte e di resilienza. Attraverso il nostro meglio e le nostre sfide più grandi, ciò che rimaneva era amore, rispetto e un legame che nessuna tempesta poteva spezzare“. Un ricordo carico di affetto che rivela il legame rimasto vivo anche dopo la separazione.

“Nostro figlio“, ha concluso l’attore, “è l’eco vivente della tua luce“. Anche l’attrice Busy Philipps, sua collega in Vice Principals, ha scritto: “Era una luce e una forza. Ci mancherà tantissimo“.

Dalla preside di Vice Principals ai ruoli nei grandi successi televisivi

Nata a Houston il 7 dicembre 1972, Kimberly Hébert Gregory aveva costruito una carriera solida e versatile tra cinema e televisione.

Dopo gli studi in teatro, il suo talento si era affermato grazie a interpretazioni intense e ironiche. Il ruolo che la consacrò al grande pubblico fu quello della preside Belinda Brown nella dark comedy Vice Principals, prodotta da HBO, dove recitò accanto a Danny McBride e Walton Goggins.

Negli anni successivi era apparsa in numerose serie di successo, tra cui “Kevin (Probably) Saves the World, The Chi, Devious Maids, Brooklyn Nine-Nine e The Act.