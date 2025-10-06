Gianna Orrù parla a Domenica In del rapporto interrotto con la figlia Valeria Marini: “Ha cercato visibilità”.

Dopo mesi di silenzio, Gianna Orrù è tornata a parlare pubblicamente della figlia Valeria Marini. Ospite a Domenica In, la madre della showgirl ha affrontato il delicato tema della loro rottura, confermando che tra loro i rapporti sono ormai quasi inesistenti. La donna ha lasciato intendere che la distanza nasce da un episodio “abbastanza grave”, ma scopriamo che cosa è successo.

Gianna Orrù rompe il silenzio: “Ho dato tutto a mia figlia”

Durante la puntata del weekend di Domenica In, condotta da Mara Venier, Gianna Orrù, oggi 89enne, ha raccontato la propria versione dei fatti sul difficile rapporto con la figlia Valeria Marini.

“Io la mia permalosità la riconosco“, ha dichiarato con tono pacato ma fermo. Poi ha aggiunto: “Ho dato moltissimo ai miei figli, tutti e tre. Li ho allevati da sola e poi, diventati grandi, naturalmente c’era il papà che aveva più soldi di me, ma io ho sempre fatto la mia parte“.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

La conduttrice ha tentato di capire cosa si nascondesse dietro questa frattura, ma la Orrù ha preferito non scendere nei dettagli: “È successo qualcosa che io non dirò mai. Sono una persona riservata. È successo qualcosa di grave? Abbastanza“. Parole che hanno lasciato intendere un dolore ancora vivo, nonostante il tempo trascorso.

“Valeria voleva visibilità”: le parole che riaccendono la polemica

Gianna Orrù ha poi toccato un punto particolarmente delicato, quello della truffa di cui è stata vittima e che sarebbe, secondo molti, uno dei motivi del distacco. “Sai trent’anni della mia vita dedicati a una figlia, io avevo un’attività Mara, non ero una signora disoccupata che aspettava che la figlia andasse nel mondo dello spettacolo. Io lavoravo e avevo la mia attività che ho lasciato tutto. Ho perso palestra, ho perso tutto, andando dietro a mia figlia, senza sapere nulla del mondo dello spettacolo, ed ecco qua il risultato“, ha raccontato con amarezza.

Infine, la frase che ha fatto più discutere: “Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia. Non me lo aspettavo. Vuoi visibilità? Non vai a raccontare una cosa che ti addolora. Su questo non ci sto“.