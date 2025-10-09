Valeria Marini visibilmente scossa in TV: “Non saranno contenti ma…”, l’appello alla madre

Valeria Marini in lacrime a La Vita in Diretta per la rottura con la madre: l’appello a Gianna Orrù dopo un anno di silenzio.

Con gli occhi gonfi di lacrime e la voce rotta dall’emozione, Valeria Marini è tornata a parlare del difficile rapporto con sua madre Gianna Orrù. Ospite di Alberto Matano a “La Vita in Diretta” mercoledì 8 ottobre, la showgirl, 58 anni, ha commosso il pubblico raccontando la distanza che da circa un anno la separa dal genitore. La madre, oggi 87enne, avrebbe scelto il silenzio dopo un episodio da lei definito “molto grave”, interrompendo i contatti non solo con Valeria, ma anche con gli altri familiari. Scopriamo che cosa ha dichiarato la soubrette.

Valeria Marini e il dolore per la madre: l’appello in diretta tv

Durante l’intervista, Valeria è apparsa profondamente provata. “Io sono andata a Natale, ho bussato alla sua porta e alla fine mi ha aperto” ha raccontato con voce spezzata, ricordando l’ultimo incontro con la madre.

Sebbene non sia stato chiarito cosa abbia originato la rottura, Valeria ha lasciato intendere che la causa possa risalire a una truffa subita da sua madre, che le avrebbe fatto perdere i risparmi di una vita.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

“L‘è cresciuto dentro un rancore che io capisco, però non è la strada…” ha confidato la showgirl, lasciando trapelare la sua comprensione per il dolore della madre ma anche la speranza di ritrovare un dialogo.

La conduttrice Mara Venier aveva già tentato in passato di favorire un riavvicinamento tra le due, invitandole a incontrarsi in diretta televisiva, ma anche quel tentativo si era concluso senza successo.

La speranza di Valeria: “Noi figli ci siamo”

Nel suo toccante appello, Valeria ha voluto sottolineare l’amore che lei, suo fratello e sua sorella provano ancora per la madre. “Noi siamo dispiaciuti che non riusciamo a darle l’aiuto di un tempo. Io in primis, poi anche mio fratello e mia sorella. So che non saranno contenti che io sia venuta qui a parlarne, ma vorrei davvero che si chiarisse questa situazione” ha detto, trattenendo le lacrime.

La showgirl ha poi concluso con parole di profonda tenerezza: “Noi figli ci siamo, le vogliamo bene e non potremo mai fare nulla che la danneggi. Anzi, lei per noi è la mamma ‘regina’” Un messaggio d’amore che, nonostante la distanza e il dolore, lascia aperta una porta alla speranza di riconciliazione.