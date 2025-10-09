“Io e Romina come i Coma Cose?”: arriva la replica di Al Bano

Al Bano risponde ai paragoni con i Coma Cose e spiega perché ha rifiutato di duettare con loro a Sanremo: “Non abbiamo nulla in comune”.

Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Fausto Lama e California dei Coma Cose, qualcuno ha notato un parallelismo tra la loro storia e quella di Al Bano e Romina Power. Un accostamento che non è passato inosservato al celebre cantante di Cellino San Marco che non ha perso tempo e ha detto la sua. Scopriamo qual è stata la sua reazione al paragone tra le coppie di cantanti.

Al Bano risponde ai paragoni con i Coma Cose

Dalla sua vacanza a Zagabria, dove si trova con i nipotini, Al Bano ha voluto mettere un punto alla questione con parole dirette e senza giri di frase.

“Io e Romina come i Coma Cose? Non abbiamo nulla in comune” ha dichiarato l’artista.

I Coma Cose a Sanremo 2025 mentre fanno un cuore – www.donnaglamour.it

“Abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto“. Con queste parole, Al Bano ha voluto ribadire la distanza artistica e personale che separa la storica coppia della musica italiana dal duo milanese composto da Fausto Lama e California.

Perché Al Bano ha rifiutato Sanremo con i Coma Cose

Durante l’intervista, il cantante ha anche raccontato un retroscena legato all’ultimo Festival di Sanremo.

Il maestro Enrico Melozzi, che aveva diretto l’orchestra per i Coma Cose, aveva proposto ad Al Bano di esibirsi con loro nella serata delle cover. L’idea, però, non è mai andata in porto.

“Non me la sono sentita – ha spiegato – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi, ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all’Ariston dalla finestra“.

Il cantante ha poi aggiunto: “Con i Coma Cose siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita“. Tuttavia, ha voluto precisare di non sentirsi superiore: “Questo non significa che io e Romina siamo migliori di loro, ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro“.