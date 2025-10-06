I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale e i motivi svelati

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ecco l’annuncio ufficiale dei Coma Cose. Il duo di cantanti ha comunicato la fine dell’amore.

Sono stati mesi molto complicati e ricchi di indiscrezioni e rumors ma alla fine era tutto vero: i Coma Cose si sono lasciati. L’annuncio relativo alla coppia, nota come duo nella vita e nel lavoro, è arrivato da parte dei diretti interessati che hanno comunicato il tutto in modo molto artistico con tanto di lungo post, con annesso video, sui propri canali social.

I Coma Cose: i rumors d’addio

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, meglio conosciuti come i Coma Cose, si sono lasciati. L’estate è stata piena di voci sul loro conto con annesse segnalazioni e indiscrezioni. Alla fine, quello che era circolato, a quanto pare, era vero. La storia tra il due d’artisti è giunta al capolinea e a renderlo noto sono stati i diretti interessati.

Coma Cose – www.donnaglamour.it

Nelle ultime settimane, come detto, vi erano state diverse segnalazioni e ipotesi sul web con utenti che avevano pure fornito apparenti indizi (se non prove) di un rapporto tra la coppia che non funzionava più. Adesso, anche la comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

La fine della storia: l’annuncio

Tramite un lungo post Instagram, arrivato direttamente dal profilo del duo, ecco l’annuncio: “Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati“, si legge nelle prime righe. “È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

“Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo”.