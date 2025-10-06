Silvia Toffanin torna in tv con ‘This is Me’: tutti i dettagli

Grande annuncio in casa Mediaset: Silvia Toffanin è pronta a tornare con ‘This is Me’, il programma in prima serata. I dettagli.

Per i 20 anni di Verissimo aveva fatto alcune confessioni molto importanti legate anche alla sua famiglia. Adesso, Silvia Toffanin, amatissima conduttrice delle reti Mediaset, è pronta a tornare protagonista con una nuova stagione di ‘This is Me‘, programma in prima serata su Canale 5. L’annuncio è arrivato proprio dalle reti del Biscione.

Silvia Toffanin e il successo di ‘This is Me’

Non solo la conduzione, ormai perfetta, di Verissimo da tanti anni. Silvia Toffanin si è messa in gioco con la prima serata di Canale 5 con il programma ‘This is Me’ nato inizialmente per ospitare i grandi volti del talent Amici. Visto il successo della passata annata, ecco che la conduttrice si prepara al bis come comunicato da Mediaset Infinity.

Silvia Toffanin – www.donnaglamour.it

Visto il boom di ascolti e commenti positivi del 2024, il programma, nato appunto nello scorso anno per celebrare i talenti di Amici, fa il bis ma questa volta, a quanto pare, si apre a nuovi mondi e nuovi protagonisti come da annuncio della Rete.

I dettagli sulla nuova edizione

Da quanto si apprende, ‘This is Me‘ tornerà prossimamente con tre serate “dedicate a grandi protagonisti… un viaggio unico”. In questo senso, sebbene manchi ancora l’ufficialità, secondo Davide Maggio si dovrebbe trattare di tre serate, ognuna dedicata a un tema diverso: i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, le eccellenze della musica italiana – con la partecipazione di Ornella Vanoni – e un appuntamento lato sporti, che vedrà tra gli ospiti anche l’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero. La messa in onda dovrebbe avvenire per tre mercoledì consecutivi a partire dal 15 ottobre 2025. Staremo a vedere se sarà così non appena verrà resa nota ufficialmente la data.