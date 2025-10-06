Amici, allievo a rischio eliminazione: arriva il confronto dopo le lacrime

Momento no in casetta ad Amici per un allievo a rischio eliminazione. Dopo la puntata domenicale, ecco cosa ha fatto Frasa.

Le prime settimane di Amici hanno visto la maestra Celentano “dettare legge” con gli allievi. Allo stesso tempo, le dinamiche del gioco hanno portato anche alcune prime situazioni delicate come le sfide e le famose maglie rosse. In particolare, nel corso della seconda puntata del talent, è stato Frasa a doverla indossare e ad andare in crisi.

Amici, Frasa a rischio eliminazione

Dopo le prime due puntate di Amici, alcuni allievi sono già a rischio eliminazione. In particolare, come detto, oltre a Frasa, a dover indossare la maglia rossa sono stati Anna, Matilde Sofia, Michele e Flavia. Una volta tornati in casetta, tutti i ragazzi hanno commentato le loro esibizioni e la classifica finale senza riuscire a nascondere il proprio malcontento.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Proprio Frasa non ha retto ed è scoppiato in lacrime sfogandosi con alcuni compagni: “Non voglio essere etichettato come quello sorridente e basta”, ha esordito. “Non sono solo quello e non voglio che passi questo messaggio. Per me è davvero difficilissimo spiegare a parole l’amore che provo per la musica, per l’arte, per tutto questo… per me non c’è altro. Io farò questo. Questo posto ha un valore inestimabile per me”.

Il confronto con Anna Pettinelli

Ma nel corso del daytime, è andato in scena un altro momento legato a Frasa: il confronto con Anna Pettinelli che ha cercato di motivare il ragazzo, specie dopo le critiche ricevute da Rudy Zerbi: “Questa faccia non la voglio vedere”, ha esordito la prof. “È solo una sfida per la quale tu ti preparerai sfruttando tutte le risorse che la scuola ti mette a disposizione e partendo con l’idea che te la sfida la vinci. Dovresti essere motivato da quella maglia rossa e non terrorizzato. Vinci questa sfida e andiamo avanti con le altre puntate”. A questo punto staremo a vedere se Frase resterà o meno nella scuola.