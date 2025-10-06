“Una novità”: l’annuncio ad effetto di Adriana Volpe

La nuova vita tra lavoro e privato di Adriana Volpe che ha annunciato novità importanti dal punto di vista professionale e non solo.

Dopo quanto accaduto qualche tempo fa con un collega e l’addio inatteso, Adriana Volpe è prontissima a tornare protagonista sul piccolo schermo e non solo. Intervistata dal settimanale Mio, la conduttrice ha aperto il proprio cuore su svariati argomenti: dalla relazione con Dario Costantini, fino, appunto, alle nuove avventure televisive.

Adriana Volpe: i nuovi impegni in tv

Ci sono novità professionali all’orizzone per Adriana Volpe che al settimanale Mio ha svelato cosa accadrà sul suo conto nei prossimi mesi. Per la conduttrice è in arrivo un programma da gennaio: “Ci sarà una bella novità: mi vedrete in una veste nuova! Sono entusiasta”, ha svelato la presentatrice con grande spirito e gioia.

Adriana Volpe – www.donnaglamour.it

“Per tutto l’autunno il lavoro sarà molto intenso, ma tutto prenderà forma a gennaio”, ha aggiunto ancora la bella Adriana. “Sì, ci sono tanti sogni nel cassetto. Credo che ogni artista abbia delle tappe che considera simboliche […]”.

L’amore: come va la storia con Dario Costantini

E a proposito di tappe, anche in tema amore, a quanto pare, le cose non stanno andando affatto male: “Io penso che ogni amore sia unico perché dipende dall’unicità della persona che ami: nulla è simile a qualcos’altro! Io posso dire che mi ha stupito ritrovarmi innamorata: avevo raggiunto un mio equilibrio, stavo bene anche nella mia singletudine. L’amore, comunque, è un grande privilegio”. E ancora sul suo compagno, Dario Costantini: “Semplicemente lui è riuscito ad accendere il battito del cuore. Era stazionario, poi… tutto è cambiato quando ho capito che mi emozionava […]”, ha detto la Volpe che ha ammesso di aver trovato in lui una “persona trasparente” in un “mondo opaco” e di essere felice del loro attuale rapporto che li ha portato ad “incastrarsi alla perfezione”.