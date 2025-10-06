La trasmissione Ballando con le Stelle è stata argomento di discussione a La Volta Buona: le parole pungenti di Vladimir Luxuria.

Le scintille a Ballando con le Stelle, compresa l’ultima querelle tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, sono state oggetto di attenzione nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo. A parlare della trasmissione di Milly Carlucci è stata Vladimir Luxuria che si è espressa su Carmelita ma anche su Nancy Brilli.

Vladimir Luxuria a La Volta Buona: il commento su Ballando

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Vladimir Luxuria, nel salotto di Caterina Balivo, ha avuto modo di dire la sua su alcune recenti vicende capitate a Ballando con le Stelle. In particolare alle richieste dei giudici, specie a Barbara D’Urso, si aprirsi e raccontarsi di più. In questo senso, Luxuria ha spiegato la propria posizione: “Dico una cosa: da una parte i giudici chiedono a chi partecipa di raccontarsi. Perché da una parte Ballando è anche questo: raccontarsi”.

Vladimir Luxuria – www.donnaglamour.it

“E l’hanno chiesto anche a Barbara che, come sappiamo, nella sua carriera ha sempre fatto parlare gli altri ma su alcuni aspetti della sua vita, i figli e anche i sentimenti ha sempre fatto un po’ così”, ha aggiunto.

Le vicende di Barbara D’Urso e Nancy Brilli

In questo senso, Luxuria ha proseguito nel suo discorso sottolineando come le recenti vicende che hanno visto Nancy Brilli essere quasi presa in giro per essersi commossa dopo il lutto subito con la perdita del suo cane potrebbero essere state un motivo, per la D’Urso, di non aprirsi. “Allora però, se deve fare la fine di Nancy Brilli, che se parla del cane deve essere massacrata, allora dico a Barbara: ‘Tieniti tutto dentro e fai prima’”. parole che sono suonate indubbiamente come una frecciata ai giudici di Ballando e, in questo caso, alla Lucarelli che si era spinta con una sorta di battuta proprio sul tema al momento della votazione sabato scorso.