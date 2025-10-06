Federico Fashion Style, follie per il suo compleanno: il tema scelto al mega party

Federico Lauri, per tutti Federico Fashion Style, ha organizzato un super party per il compleanno con un tema molto simpatico.

Qualche tempo fa c’era stato un piccolo giallo su uno dei suoi saloni di bellezza. Ora, Federico Fashion Style è tornato sulla bocca di tutti per questioni legati alla sua vita privata e non professionale. In particolare al party organizzato per il suo compleanno che è stata favoloso e con un tema scelto che ha fatto molto sorridere.

Federico Fashion Style: la festa per il compleanno

Quando si tratta di Federico Lauri, per tutti il mitico Federico Fashion Style, si sa, le cose vanno organizzate non in grande, ma alla grandissima. Ed ecco perché anche il party per il suo 36esimo compleanno è stato assolutamente super. Il noto parrucchiere dei vip, infatti, ha celebrato la sua festa in una location unica di Milano, il ristorante Conte, dove non sono mancate le sorprese.

In particolare, a destare clamore è stato il tema “piccante” scelto per la festa. Infatti, Lauri ha optato per un qualcosa legato alla notte e… all’andare a letto. “Vieni come vai a letto“, è stato l’argomento prescelto per la serata, dando ampio spazio di interpretazione a tutti. Un pigiama party ma anche molto di più.

Il tema scelto e le foto

Sui social, a far capire come sia andata la serata, è stato lo stesso festeggiato che ha condiviso un post su Instagram con annesse foto. Lauri ha fatto vedere la mega torta ma anche alcuni degli outfit che gli ospiti invitati hanno scelto di vestire tra pigiamo in raso, pizzo e qualche vestaglia super elegante e preziosa, esattamente come il festeggiato che ha vestito qualcosa di scintillante. “Una piccola galleria della super festa con tema: VIENI COME VAI A LETTO! #happybirthdaytome”, si è limitato a scrivere l’uomo.