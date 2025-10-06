“Come ho scoperto la malattia”: la confessione di Big Mama

Alcuni “sintomi strani” poi la diagnosi che nessuno avrebbe voluto sentirsi dare: Big Mama ha raccontato la sua lotta con la malattia.

Qualche mese fa, Big Mama aveva raccontato alcune situazioni molto intime legate alla scoperta della malattia. Adesso, al podcast ‘One more time’, la cantante si è aperta a 360° ammettendo nello specifico quanto accadutole e anche in che modo abbia reagito dal momento dei primi “sintomi strani” fino alla triste e drammatica diagnosi.

Big Mama: i “sintomi strani” e la diagnosi

Non è certo un segreto che Big Mama abbia dovuto fare i conti con dei momento piuttosto delicati nella sua vita. A raccontarli, ancora una volta e con minuzia di dettagli, è stata la diretta interessata nella recente intervista al podcast ‘One more time’ di Luca Casadei, con il quale ha condiviso le proprie impressioni, paure e tanto altro.

Big Mama – www.donnaglamour.it

La cantante ha spiegato che per diverso tempo abbia dovuto fare i conti con dei dolori molto strani ma che nessuno si fosse mai accorto di nulla: “I dentisti dicevano che erano problemi ai denti, altri medici parlavano di intolleranza all’alcol. Al pronto soccorso, mi consigliarono addirittura una dieta”.

La svolta, però, è arrivata in piena emergenza Covid quando i sintomi sono diventati insopportabili: “Sentivo dolori al petto fortissimi, avevo attacchi di panico, sono arrivata ad Avellino per l’estate e mi sono fatta tutte le analisi”. La diagnosi fu tremenda: “Linfoma di Hodgink, cancro del sangue“.

La lotta con la malattia

“Un po’ il mondo mi è crollato addosso”. ha aggiunto al podcast l’artista che proprio in quel periodo doveva firmare un importante contratto. Big Mama ha raccontato di essere andata a Milano per firmare e di essere ripartita il giorno dopo per “fare la prima chemio”. In questo senso la musica è stata la sua cura: “Non ho mai avuto paura di morire. Nel mio cervello c’era solo una cosa: finire le chemio per tornare a registrare le canzoni a Milano”, ha detto l’artista che ha anche rivalutato il suo rapporto con i genitori “grazie” alla malattia. “Oggi ho un rapporto con la vita più pieno, più consapevole”, ha aggiunto.