Caterina Balivo ci ricasca: gaffe in diretta a La Volta Buona, il video

Momento di ilarità e imbarazzo in tv per Caterina Balivo che durante la trasmissione ‘La Volta Buona’ è incappata in una gaffe molto curiosa.

Dopo la gag imbarazzante dei giorni scorsi, ecco il “bis” a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Proprio la padrona di casa, infatti, è stata protagonista di una gaffe con un suo ospite. In studio, infatti, era presente Samuel Peron, storico ballerino di Ballando con le Stelle, ma qualcosa è andato storto…

Caterina Balivo: la gaffe con Samuel Peron

Durante la recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, la conduttrice Caterina Balivo è involontariamente diventata protagonista di un momento di ilarità televisiva, quando, parlando con il ballerino Samuel Peron, lo ha chiamato “Simon”. L’errore ha suscitato risate in studio e qualche battuta, trasformando un attimo di goffaggine in un siparietto spontaneo e divertente.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

L’ospite Samuel Peron era intervenuto nel corso del programma per commentare e discutere vari temi legati al mondo della danza e, in particolare, al celebre show Ballando con le stelle. In questo senso, la Balivo avrebbe voluto rivolgersi al ballerino con attenzione, ma anziché pronunciare correttamente “Samuel”, ha pronunciato la parola “Simon”, confendone, appunto, il nome.

La reazione: il video

L’errore, seppur lieve, della Balivo non è passato inosservato. In studio, l’atmosfera si è alleggerita quasi subito: i presenti hanno sorriso, qualcuno ha fatto battute e persino Peron, gestendo con eleganza la situazione, ha accennato ad uno scherzo per stemperare l’imbarazzo. La conduttrice, visibilmente sorpresa, ha corretto l’errore quasi immediatamente e ha chiesto scusa all’ospite affidandosi alla sua semplicità e anche alla spontaneità di un errore che può capitare. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene… Chissà se Peron, magari alla prossima ospitata, vorrà simpaticamente vendicarsi in qualche modo con la padrona di casa de ‘La Volta Buona‘.