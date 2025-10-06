Elisabetta Canalis, sui social spunta il dettaglio che “conferma” il nuovo flirt

Novità in tema amore per Elisabetta Canalis che tramite un apparente indizio social avrebbe confermato un flirt in corso. I dettagli.

Potrebbero trovare conferma le indiscrezioni secondo cui Elisabetta Canalis abbia dato inizio ad una nuova frequentazione. L’ex Velina, la cui vita privata risulta essere sempre sotto ai riflettosi, avrebbe intrapreso una nuova storia d’amore o per lo meno una conoscenza. Nelle ultime ore, un dettaglio social avrebbe “confermato” tutto…

Elisabetta Canalis e il presunto flirt

Sono ormai alcune settimane che i rumors in tema gossip si stanno occupando della presunta nuova relazione di Elisabetta Canalis. L’ex Velina, infatti, è stata pizzicata in diverse circostanze sospette insieme ad Alvise Rigo, ex rugbysta e modello. Tra i due sarebbe in corso qualcosa di molto vicino ad una storia, almeno stando al settimanale Chi che li aveva sorpresi a Milano.

In quella occasione, la Canalis si trovava con un’amica e Alvise si era palesato davanti a loro in modo molto amichevole. In precedenza, i due erano stati avvistati a Los Angeles, a conferma che un certo tipo di rapporto fosse già in corso.

Il dettaglio social della “conferma”

Adesso, il presunto flirt tra la Canalis e Rigo sarebbe stato confermato da un altro fatto. Sui social, moltissimi utenti hanno notato un particolare legato all’ex Velina. Ancora a Milano, la Canalis si è mostrata in sella ad una moto. Fin qui nulla di male, se non fosse che proprio Alvise non abbia mai nascosto la passione per i motori e le due ruote. Anzi. Per alcuni utenti del web che hanno visto la storia Instagram della donna, il mezzo potrebbe essere proprio di Rigo. Sarà davvero così? Si aspettano ulteriori dettagli e maggiori informazioni. Siamo sicuri che i paparazzi non ci deluderanno. Intanto questi piccoli indizi potrebbero piano piano far diventare il tutto più concreto e reale. Chissà…