“Non l’ha presa bene”: il retroscena su Benedetta Parodi e il suo addio in tv

Indubbiamente tra i volti maggiormente amati della tv c’è quello di Benedetta Parodi, protagonista di un curioso retroscena lavorativo.

All’inizio dell’estate si era fatta vedere con grande curiosità da parte dei suoi fan per un nuovo tatuaggio. Adesso, Benedetta Parodi è tornata protagonista con alcuni rumors legati al suo addio al noto programma Bake Off. In particolare sulle ragioni che hanno portato l’apprezzata conduttrice ad aver lasciato il posto a Brenda Lodigiani.

Benedetta Parodi e l’addio a Bake Off

Sono stati anni bellissimi e intensi per Benedetta Parodi e la trasmissione Bake Off che dal 2013 ad oggi ha fatto registrare numeri pazzeschi e sempre in crescita. Ecco perché ha destato particolare clamore l’addio della conduttrice al programma e la scelta di affidare il timone dello show di cucina a Brenda Lodigiani.

Benedetta Parodi – www.donnaglamour.it

In occasione della prima puntata della nuova “gestione”, come riportato da Chi, la Parodi aveva sorvolato postando sui social una foto in cui era impegnata a guardare la versione inglese del programma che condurrà su Netflix.

Il retroscena: “Non l’ha presa bene”

Proprio quello era stato un primo indizio di come la stessa Parodi avesse preso l’addio a Bake Off. In questo senso, sempre Chi, ha ricostruito quello che sarebbe stata la separazione tra la donna e la trasmissione. Un addio “silenzioso” ma che allo stesso tempo sarebbe stato piuttosto ruvido. “C’è chi assicura che la conduttrice non avrebbe preso affatto bene l’uscita di scena, meno consensuale di come è stata raccontata, e la volontà di affidare a un altro volto la guida del cooking show”, ha fatto sapere il settimanale che ha comunque fatto capire come la donna sia pronta, insieme al marito Fabio Caressa a condurre la versione italiana de “L’amore è cieco”. In attesa di qualche dichiarazioni ufficiale, non resta che affidarci a questo interessante retroscena.