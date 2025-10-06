“Ho subito degli abusi”: la confessione drammatica al Grande Fratello

I concorrenti del Grande Fratello stanno vivendo la nuovo quotidianità insieme ai coinquilini e si stanno lasciando a racconti molto intimi.

Dopo il durissimo sfogo la scorsa notte, al Grande Fratello Grazia ha cambiato notevolmente atteggiamento confidandosi nella Casa e svelando alcune situazioni passate vissute. Nello specifico, la giovane concorrente ha parlato di un episodio molto forte che l’ha vista essere vittima di abusi quando era appena una bambina. Le parole di Grazia hanno scosso i presenti e anche il pubblico.

Grande Fratello: Grazia e le nomination

Il pesante racconto di Grazia al Grande Fratello è iniziato da un ragionamento legato alle nomination e al rapporto con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia. Nello specifico, la concorrente, parlando con Giulia e Anita, ha detto: “Per me è una situazione difficile. Mi vogliono nominare tutti, sì vogliono nominarmi, fidati“, ha detto.

A quanto pare, secondo la giovane, la possibile nomination da parte degli altri inquilini sarebbe legata al fatto che lei non si sia confidata al 100% con loro. In questa ottica, Grazia ha aggiunto: “Mi vogliono buttare fuori da qui, ma che cosa me ne frega. Vogliono farmi uscire perché non gli ho raccontato la storia della mia vita e le cose che ho subito”.

La confessione sull’infanzia

Continuando nel suo discorso, Grazia ha quindi approfondito la questione di ciò che ha ‘subito’. Le parole della giovane donna sono parse molto forti e inattese, anche per le due ragazze che parlavano con lei e ascoltavano: “Vuoi scommettere se io il secondo giorno li guardavo in faccia e gli dicevo ‘ciao io da piccola ho sofferto, a soli 8 anni ho subito degli abusi, ho perso una causa a 13 anni’, a quest’ora io ero la preferita di tutti?! Ecco come stanno le cose”. Parole decisamente forti che hanno preso alla sprovvista le altre due concorrenti e anche gran parte del pubblico. Vedremo se la giovane vorrà raccontare qualcosa di più prossimamente o meno.