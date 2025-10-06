Tutti guardano La Ruota della Fortuna, anche Stefano De Martino: la rivelazione

Stefano De Martino parla della sfida con Gerry Scotti su Canale 5 e ammette: “Anche io guardo La Ruota della Fortuna”.

Con la sua solita ironia e spontaneità, Stefano De Martino ha stupito il pubblico con una dichiarazione inaspettata durante un’intervista al Rumore Festival. Il conduttore di Affari Tuoi ha parlato apertamente della concorrenza con La Ruota della Fortuna e del suo rapporto di stima con Gerry Scotti, che non ha tardato a replicare con il suo consueto garbo. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato l’ex ballerino.

Stefano De Martino e la sfida con Gerry Scotti

La competizione nell’access prime time si fa sempre più accesa. Da una parte c’è Affari Tuoi, lo storico programma di Rai 1 oggi condotto da Stefano De Martino, dall’altra La Ruota della Fortuna, tornata in grande stile su Canale 5 con Gerry Scotti.

De Martino, ospite al Rumore Festival, ha commentato la sfida con grande fair play, riconoscendo la bravura del collega e il successo del suo format.

“Sono realmente felice di questa sfida” ha spiegato De Martino durante l’intervista con il giornalista Andrea Parrella. “Onore al merito, loro hanno fatto una mossa di palinsesto perfetta. Hanno preso un titolo forte come La Ruota della Fortuna, con un volto come Gerry Scotti, che è un decano, un senatore della TV italiana“.

Gerry Scotti, in foto, “La Ruota della Fortuna” – www.donnaglamour.it

Il conduttore napoletano ha ricordato anche il momento in cui ha capito che la concorrenza sarebbe stata agguerrita: “Ero a Napoli, passeggiavo, e attraverso le finestre vedevo il faccione di Gerry da tutti i balconi. Ho chiamato Pasquale Romano e gli ho detto: ‘Quest’anno è dura, io vedo La Ruota in tutte le case‘”.

La confessione che sorprende: “Anche io guardo La Ruota della Fortuna”

Tra un sorriso e l’altro, De Martino ha ammesso di seguire anche il programma concorrente: “Anche io guardo La Ruota della Fortuna. Le mie puntate già le conosco. E Gerry è il volto più familiare che ci sia“.

Dopo una stagione dominata da Affari Tuoi, la nuova competizione televisiva sembra aver acceso in Stefano De Martino un’ulteriore motivazione. “La sfida mi accende” ha confessato, “Pensavano che mi sarei schiantato… e invece è andata oltre le aspettative“.